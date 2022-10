La descarbonització de l’economia és essencial per lluitar contra el canvi climàtic. La Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica aprovada l’any 2021 va fixar com a objectiu que el sistema elèctric generi el 74% de l'energia amb renovables l’any 2030 i, l’any 2050, aconseguir les zero emissions. El camí va avançant i, segons les dades de Red Eléctrica d’Espanya, les fonts d’energia renovables ja suposen el 48,4% de l’electricitat que es produeix al país.

L'increment de la capacitat productora d'energies renovables és indispensable per seguir avançant en aquest propòsit. Espanya és el país del món amb més hores de sol d'Europa, amb més de 2.500 hores anuals. Una cosa molt beneficiosa per a la producció d'energia fotovoltaica. També el vent és un altre recurs abundant, tant és així que l'energia eòlica va suposar l'any passat el 23,3% de l'energia consumida.

Desenvolupar aquestes tecnologies, doncs, és crucial per a continuar avançant en la descarbonització del sistema elèctric i també per a reduir la dependència dels combustibles fòssils com el gas, que en l'actualitat està sent el principal factor que està encarint la factura de la llum. En l'actualitat existeixen a Espanya més de 62.000 instal·lacions fotovoltaiques i gairebé 1.300 parcs eòlics. Una xifra important, però que encara no és suficient per a alimentar la demanda energètica del país.

En els últims anys, ha sorgit un debat referent a aquesta qüestió: És possible la convivència de les instal·lacions productores d'energies renovables amb el territori? En aquest article et donem alguns exemples en els quals la producció d'energies renovables i el territori són compatibles.

L’agrivoltaica: combinar agricultura i producció d’energia renovable

Segons les dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el camp a Espanya és molt important. El 50% del sòl està catalogat com a superfície agrària útil amb més de 23 milions d'hectàrees. La convivència de les activitats tradicionals com l’agricultura i la ramaderia i la producció d'energia fotovoltaica s'han vist, en algunes ocasions, com una cosa incompatible. Però la veritat és que sí que ho poden ser.

Endesa, a través de la seva filial d'energies renovables Enel Green Power Espanya (EGPE), ha desenvolupat el concepte d’agrivoltaica. Un model que combina els usos tradicionals del sòl, la biodiversitat i la producció d'energia solar. En un parc fotovoltaic es poden combinar els cultius, o altres activitats com l'apicultura o la ramaderia, amb la instal·lació de plaques solars. Una fórmula en la qual guanyen les dues parts: l'agricultor pot dur a terme la seva activitat amb un preu de sòl més competitiu i, en el cas d'Endesa, aconsegueix minimitzar els costos de manteniment.

En total, són cinc els projectes en els quals aquest model ja està funcionant a Espanya: Carmona (Sevilla), Totana (Múrcia), Valdecaballeros i Augusto (Badajoz) i Andorra (Terol). “Aquest model, en el qual compartim l'ús del sòl i no competim per ell, és la millor fórmula d'assolir la sostenibilitat de les nostres plantes fotovoltaiques a llarg termini”, assegura Inmaculada Fiteni, la responsable de programes de creació de valor de la direcció de sostenibilitat d'Endesa.

El cas de Valdecaballeros i Logrosán (Extremadura)

Valdecaballeros és un altre dels projectes d’agrivoltaica que EGPE ha desenvolupat. En la seva planta fotovoltaica s'han plantat plantes aromàtiques com la farigola i el romaní, i altres d'ús medicinal com l'àloe vera i la dent de lleó. En aquest projecte, compartit amb el Centre Tecnològic Agroalimentari d'Extremadura (CTAEX), a més, s'està treballant en la implantació d'una prada polifita que estarà destinada a l'alimentació animal.

“S'ha procurat, en tot moment, que la producció agrícola i la de producció renovable no interfereixin l'una en l'altra. L'objectiu és que s'adaptin i puguin conviure”, explica Jesús Gil Soto, responsable de projectes d'I+ D en l'Àrea d'Agricultura de CTAEX.

Però més enllà de la convivència de l'agricultura i la producció d'energia fotovoltaica, aquests projectes també promouen la biodiversitat o el foment de les comunitats locals. En el cas de Logrosán, per exemple, la planta fotovoltaica compta amb un projecte de reintroducció d'ocells rapaços, un altre de pasturatge i un de reforestació. Però també va ser un impuls per al poble.

“Aquest projecte va aconseguir que deixéssim de ser l'Espanya buidada. Durant la construcció el poble es va omplir de gent i tots els comerços del poble el van notar”, apunta Diego Cantalejo, tècnic de manteniment de la planta i veí de la localitat, que va obtenir feina gràcies al projecte.

El cas de Carmona (Andalusia)

En el municipi sevillà de Carmona l’agrivoltaica ja és una realitat. En aquesta localitat de 30.000 habitants, Endesa compta amb les plantes fotovoltaiques de “Las Corcheras” i “Los Naranjos” on la producció d'energia solar (202 GWh a l'any) es combina amb el pasturatge, l'apicultura solar i el cultiu de plantes aromàtiques.

Juan Ávila, alcalde del municipi, explica que des que es van instal·lar les dues plantes van veure una gran quantitat d'avantatges, no sols mediambientals, també de promoció local. “Amb l’agrivoltaica hem pogut combinar una cosa tan avantguardista com la generació d'energia neta amb oficis tan tradicionals com el pasturatge, que estava en declivi”, apunta.

Es tracta d'una fórmula ‘win-win’. Els pastors tenen un espai on poder portar als seus animals i, al mateix temps, la planta es beneficia d'un manteniment natural, ja que les ovelles adoben el terreny i eviten que l'herba creixi. El mateix succeeix amb la plantació de plantes aromàtiques i el seu reg. L'aigua es pot reaprofitar per a netejar els panells i evitar la pols en suspensió.

Però si destaca un projecte en Carmona és l’Apiari Solar d'Endesa, un projecte innovador en el qual s'han instal·lat 30 ruscos intel·ligents en el qual les abelles produeixen mel en un entorn segur i tancat. L'empresa local, Loramiel, va ser la seleccionada per a cuidar del projecte. “Es tracta d'un projecte innovador. Els ruscos compten amb sensors per a mesurar la temperatura, saber quanta mel hi ha, i les abelles que entren i surten”, explica Ávila.

“Altres països utilitzen el petroli per a generar riquesa. El nostre petroli és el sol. La instal·lació de les plantes fotovoltaiques han estat un aliat fonamental per a ajudar al fet que una ciutat com Carmona tingui més ingressos, generi més ocupació i millori la qualitat de vida dels seus ciutadans”, assegura alcalde del municipi. Gràcies als ingressos que suposen la presència d'aquestes plantes en matèria fiscal, com per exemple l'IBI, l'Ajuntament baixarà impostos i ha invertit en altres infraestructures com el nou pavelló municipal.

Plantes eòliques compatibles amb la fauna

La tecnologia també evoluciona per fer més fàcil la convivència de les plantes eòliques amb l'entorn i la fauna. És el cas del projecte que Endesa i la seva filial d'energies renovables EGPE han desenvolupat al parc de Fuenaliente (Canàries) amb l'objectiu de protegir la pardela canària, un ocell procelariforme que passa la major part del temps mar endins, però que cada primavera nia en terra.

En aquest parc eòlic s'ha instal·lat un sistema làser que durant la nit avisa a aquests ocells de la presència dels molins i els permet rectificar el seu recorregut. Així mateix, i en cas de ser necessari, també es poden parar els aerogeneradors.

Més enllà d'aquest cas, Endesa compta amb altres projectes a Galícia, Castella i Lleó, Castella i la Manxa o Andalusia per a desenvolupar la convivència d'aquestes plantes productores i algunes espècies animals.

Quins beneficis aporten les energies renovables?

El desenvolupament de la producció d'energies renovables aporta beneficis al planeta, a l'economia i també a la societat.

És més barata. Precisament, i molt vinculat al segon punt, produir energies renovables a gran escala és més rendible i molt més barat. Un benefici per a productors, comercialitzadors i consumidors. És inesgotable. A diferència dels combustibles fòssils, el sol, l'aire o l'aigua són recursos inesgotables. Respecta el medi ambient. Aquestes fonts d'energia no generen emissions de CO₂ i, per tant, el seu desenvolupament és una de les millors fórmules per a combatre el canvi climàtic. Genera noves ocupacions. El desenvolupament de l'economia verda requerirà noves ocupacions. Més versàtil. A diferència dels combustibles fòssils, es tracta de recursos que es poden produir en qualsevol part del món. Un factor que, a més, disminueix la dependència energètica. Més eficient. El desenvolupament de la tecnologia permet que aquestes fonts d'energia siguin molt més eficients que els combustibles fòssils.