Una setmana després de la presentació del pla de contingència, el Consell de Ministres va aprovar ahir un nou paquet de mesures energètiques que té com a mesura estrella la creació d’una tarifa d’estalvi per a les comunitats de veïns amb calefacció central, però condicionada a la instal·lació de comptadors individuals abans de l’hivern que ve (30 de setembre del 2023), que es calcula que podria arribar a 1,7 milions de llars. Aquesta ajuda estarà disponible per a la temporada d’hivern actual i, juntament amb la limitació de la resta de tarifes regulades (TUR), s’estendrà fins a finals del 2023 amb un cost de 3.000 milions d’euros amb càrrec als Pressupostos.

És el desè decret des del juny del 2021 «dedicat a protegir famílies i teixit productiu i accelerar la transformació energètica adequada», va defensar la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, a la roda de premsa posterior a la reunió dels ministres. I és probable que no sigui l’últim, cosa que dependrà de «com evolucionin les circumstàncies». «L’escut social està preparat no només per estendre’l segons el que passi aquest hivern sinó durant tot l’any 2023», va afegir Ribera, en línia amb el pla pressupostari enviat a Brussel·les, en què el Govern es guarda la possibilitat d’aprovar mesures per valor de 17.000 milions d’euros el proper exercici sense incomplir el dèficit.

Ahir es van aprovar 18 de les 73 mesures que componen el pla de contingència (a les quals se sumen 13 més ja desplegades), encara que moltes són ampliacions de mesures en vigor. És el cas de la pròrroga fins al 31 de desembre del 2023 de les deduccions de l’IRPF per rehabilitació per a les llars i la flexibilització dels contractes d’electricitat, que s’amplia per assolir també els de gas, amb l’objectiu que autònoms i empreses puguin canviar el cabal (potència contractada) més d’una vegada a l’any per reduir els costos fixos.

També s’estén fins a finals d’any la minoració del gas, la retallada d’ingressos per a les centrals nuclears i renovables que es beneficiessin de la pujada dels preus del gas a 67 euros per megawatt hora. Aquesta mesura té una recaptació molt limitada, però el Govern defensa que funciona perquè serveix perquè les grans empreses limitin les ofertes a aquest preu.

Entre les novetats destaca la creació d’una nova tarifa regulada per a la calefacció central fins a finals del 2023, que cobrirà el 100% del consum equivalent a la mitjana dels darrers cinc anys, mentre que si hi ha excessos de consum addicional s’aplicarà el nou preu regulat amb un increment del 25%. L’impacte estimat és una reducció del 50% de la factura del gas respecte l’alternativa d’una tarifa lliure actual, segons fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquestes comunitats hauran de contractar aquesta tarifa a través de les comercialitzadores de referència i signar una declaració responsable amb acord de la junta de veïns amb el compromís d’instal·lar els comptadors individuals abans de l’hivern que ve. En cas de no fer-ho, se’ls aplicarà el preu regulat amb un increment del 25%.

Per facilitar els canvis de comercialitzador, l’executiu regula la rescissió de contractes perquè fixa un preu màxim de penalització del 5% sobre l’energia pendent. En cas que el consumidor tingui contractats serveis addicionals, com ara el manteniment de calderes, etc., es rescindeixen de forma automàtica.

Nova categoria de bo social

També es crea una nova categoria de bo social elèctric amb una rebaixa del 40% de la factura adreçada a aquelles llars de treballadors amb baixos ingressos afectats per la crisi (renda mitjana anual d’entre 12.000 euros, en el cas d’un adult, i 28.000 euros, per a una família de quatre membres). El Govern calcula que aquesta ajuda podria arribar a 1,5 milions de llars. Tindrà caràcter temporal i abastarà fins a finals de 2023.

En el cas de la resta de beneficiaris d’aquesta ajuda, els anomenats consumidors vulnerables i vulnerables severs veuran reforçats els percentatges actuals de descompte –en elevar el descompte del 60% i el 70% al 65% i 80%– i s’incrementa en un 15% l’energia subjecta al descompte.

Respecte el bo social tèrmic, una mena de «xec» que assumeix l’executiu per pagar la calefacció als mesos d’hivern que reben de forma automàtica els beneficiaris del bo social elèctric, s’incrementa la partida pressupostària fins als 453 milions d’euros a l’any tant el 2022 com l’any 2023. Això suposarà una ajuda mínima de fins a 40 euros i mitjana de 375 euros. La nova categoria de consumidors adreçada a llars de treballadors amb un descompte del 40% no es beneficiarà del bo social tèrmic.