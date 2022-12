El Govern manté en l’aire la prolongació del famós descompte de 20 cèntims en la gasolina durant l’any 2023. Mentre que la societat espera l’anunci de la decisió de l’Executiu, el que pronostiquen les apostes és que, en cas que continuï, sigui vigent només per a alguns col·lectius.

La subvenció de 20 cèntims d’euro per litre de carburant, dels quals 15 cèntims corresponen al Govern i els 5 restants van a càrrec de les estacions de servei, ha contribuït a pal·liar la pujada del combustible a causa de la guerra d’Ucraïna.

Tot i això, amb el litre de gasolina i de dièsel actualment entorn dels 1,70 euros i cenyint-nos a diferents declaracions efectuades per alguns membres del Govern, no sembla que entri en els plans del Govern d’allargar una ajuda que quan es va aprovar el litre de combustible rondava els 1,85 euros.

En qualsevol cas, encara seria aviat per retirar del tot la subvenció, de la qual sí que podrien continuar beneficiant-se sectors professionals i ciutadans particulars amb rendes baixes.

Per la seva banda, la Confederació Espanyola d’Estacions de Servei (CEEES) aposta per canviar l’actual subvenció per una rebaixa en els impostos a través d’un IVA reduït.