CCOO denuncia la «falta de resposta» de les empreses del grup Aena per a la recuperació d’un complement de productivitat i ha anunciat una convocatòria de vaga per a Nadal en els aeroports i centres de control, entre ells el de Girona. CCOO indica que, «malgrat les bones paraules, el retard per a arribar a l’acord està produint molta intranquil·litat als treballadors i als sindicats». Si no s’arriba a un acord, la vaga està convocada pels dies vaga prevista per al 22, 23, 30 i 31 de desembre, i pel 6 i 8 de gener.