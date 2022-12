El Govern central ha aprovat el 2022 un paquet de mesures anticrisi amb l'objectiu de frenar les conseqüències que implica la guerra d'Ucraïna. Una de les mesures que s'han portat a terme ha sigut l'aplicació d'un descompte sobre el preu dels carburants, en què es dona una bonificació de 20 cèntims d'euro per litre de combustible. L'Executiu aporta 15 cèntims i les gasolineres els cinc restants.

El dimarts 27 de desembre el Govern ha aprovat la desaparició d'aquesta mesura després de 9 mesos en vigor, per la qual cosa es mantindrà fins dissabte vinent 31 de desembre. En la roda de premsa Pedro Sánchez també ha anunciat un escut anticrisi, el tercer de la legislatura, que presenta una evolució positiva del preu mitjà de gasolina i gasoil, que fins aquest dimecres 28 de desembre marquen 1,57 euros per litre de gasolina 95; 1,74 euros la gasolina 98 i 1,65 euros el gasoil.

Per compensar la finalització de l'ajuda de 20 cèntims, el nou paquet d'accions té l'objectiu de temperar la crisi econòmica i social d'Espanya. Malgrat que aquesta bonificació deixarà d'estar activa per als consumidors particulars, els «sectors directament més afectats», com són els agricultors, pescadors, transportistes i navilieres, sí que podran continuar beneficiant-se d'aquest descompte.

Així i tot, Pedro Sánchez ha recalcat que les famílies continuaran rebent ajudes per cobrir les despeses bàsiques, per la qual cosa s'ha confirmat la pròrroga en els descomptes del 30% en el transport urbà i interurbà «en aquells territoris on els governs autonòmics o locals n'aportin el 20% restant».