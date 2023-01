Girona tanca el 2022 amb un creixement de les vendes d’embarcacions del 2,8%

El mercat nàutic gironí va tancar l’any 2022 amb 403 matriculacions d’embarcacions, un 2,81% més que l’any 2021, Segons les dades publicades al «Informe Anual del mercado de embarcaciones de recreo 2022», editat per l’Associació Nacional d’Empreses Nàutiques (Anen) a partir de les dades facilitades per la Direcció General de la Marina Mercant.

Girona és l’única província catalana que va registrar un augment de les matriculacions d’embarcacions durant el passat 2022. Barcelona va tancar l’any amb un total de 608 matriculacions, un 14,61% menys que el 2021. A Tarragona l’any es va tancar amb 133 operacions, una caiguda del 3,76%. A Lleida es van matricular 12 embarcacions, un 20% menys que durant l’exercici anterior.

De fet, Girona és una de les demarcacions de tot l’Estat amb millors xifres en comparació amb el 2021. Juntament amb les comarques gironines, territoris costaners del nord com Guipúscoa (+10,42%) i Cantàbria (+9,46%) registren les millors dades de l’any, deixant de banda demarcacions on l’increment va ser major, però el nombre de matriculacions no supera la trentena.

Un total de 5.847 registres

El 2022, Catalunya i les Illes Balears han estat les comunitats autònomes amb major activitat nàutica, amb quotes de mercat del 19,7% i 18,5%, respectivament. La dada anual de matriculacions d’embarcacions per a l’exercici 2022 a Espanya es xifra en 5.847 registres, un -14,94% menys que el 2021. Segons Anen, són dades que compleixen les previsions del sector per al 2022, «mantenint i millorant sensiblement l’estabilitat del mercat nàutic nacional».

D’altra banda, el mes de desembre, un mes que històricament ha registrat les xifres més baixes de matriculacions de l’any, va trencar aquesta tendència el 2022 amb un creixement del 31% de les matriculacions respecte al mateix mes de l’any anterior.

El mercat del xàrter nàutic (lloguer d’embarcacions d’esbarjo) va millorar les xifres mitjanes de l’exercici, amb un creixement de les matriculacions d’embarcacions d’esbarjo per a ús comercial de l’1,24% respecte al 2021. També el mes de desembre va ser especialment positiu per al xàrter nàutic amb un creixement de les matriculacions del 125%.

Carlos Sanlorenzo, secretari general d’Anen, assegura que «el sector nàutic ha mantingut la situació d’estabilitat durant tot l’any, malgrat el context econòmic i la crisi logística, destacant la millora de les dades de matriculacions d’embarcacions d’esbarjo al darrer trimestre, tant al mercat global com al del xàrter nàutic». Sanlorenzo considera que les dades «reflecteixen el bon posicionament del turisme nàutic i l’apetència de la societat per la nàutica d’esbarjo per gaudir del temps lliure».