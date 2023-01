Tota empresa o negoci comercial necessita vendre i promocionar el seu producte. Si no, no tindria cap mena de sentit la seva activitat o funció. Per això, és determinant disposar d’un bon sistema de promoció i venda. Si volem tenir rendibilitat cal primer saber quins passos a seguir per fer una bona promoció i donar a conéixer els nostres productes.

En aquest punt intervindria el que podríem dir l’activitat firal. Segons quin sigui el sector comercial de l’empresa hi ha al llarg de l’any diferents esdeveniments que reuneixen tant compradors com clients. El mercat firal ha evolucionat de manera molt important durant els darrers anys. Tot i que s’ha imposat amb força la venda per internet i el fet que es puguin fer campanyes comercials que poden arribar a qualsevol punt del planeta, el cert és que l’activitat firal continua donant bons resultats i respostes comercials. Per això, hi ha empreses que mantenen la seva fidelitat participant cada any en les fires del seu respectiu sector comercial.

L’activitat a la fira permet establir lligams i contactes, mantenir el contacte amb el client habitual i buscar nous horitzons. També moltes empreses aprofiten les mostres sectorials per presentar les seves darreres novetats. Aquest és un mercat encara vigent. La pandèmia va obligar a aturar tota activitat firal. No es podien mantenir les fires presencials, però el cert és a poc a poc han tornat a agafar el ritme.

I una altra via que tenen moltes empreses, especialment les de les comarques gironines, és la venda exterior: les exportacions. Girona és una província exportadora i així ho avalen les dades: Les exportacions gironines van créixer un 27% al novembre i ja superen els 7.000 milions d’euros (MEUR) en l’acumulat del 2022. Segons l’estadística del Ministeri, durant aquest mes el sector agroalimentari va mantenir l’embranzida, perquè es va impulsar gairebé un 34% i va fer vendes a l’exterior per valor de 296,8 MEUR. I dins d’aquest en destaquen sobretot les càrnies, que van acaparar més de la meitat d’aquest global. Sobretot, venent porcí cap a la Xina. En paral·lel, els altres dos sectors motor de l’economia gironina, les químiques i els fabricants de maquinària, també van tancar el novembre a l’alça. Les primeres, dins les quals hi ha les farmacèutiques, van créixer un 14% en exportacions durant aquest mes.

Al novembre les càrnies de la demarcació van exportar 184,41 MEUR de canals cap a l’exterior i tercers països. Si es posa en relació amb el mateix mes del 2021, això suposa un creixement del 36% (perquè aleshores, la xifra va situar-se en 135,62 MEUR). Sobretot, aquest creixement s’explica per la reobertura del porcí cap a la Xina (un país que, durant mesos, va frenar aquestes exportacions). Aquest novembre, el gegant asiàtic es va situar com a cinquè destí dels productes gironins. S’hi van fer exportacions per valor de 46,38 MEUR, una xifra que quasi dobla la que s’havia registrat l’any anterior (perquè al novembre del 2021 va ser de 29,32 MEUR).