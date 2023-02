El sindicat Domum reclama a la Generalitat que entri a l'accionariat de la tèxtil Nylstar de Blanes (Selva) per reflotar l'empresa i salvar els llocs de treball. Assegura que, com sosté el comitè, reconvertir en accions el deute que la companyia té amb la Generalitat pels crèdits que no ha tornat és "la garantia més sòlida" per assegurar la viabilitat de la fàbrica. El sindicat ha enviat una carta al conseller d'Empresa, Roger Torrent, on diu que la reindustrialització és "l'única via" per mantenir la plantilla i superar el procés de liquidació en què està immersa la tèxtil, que Domum veu com la conseqüència directa "de l'aposta equivocada" que l'accionista va fer quan va canviar el model de negoci (apostant per fils especialitzats).

Domum Sindicat Social és un dels tres que formen part del comitè d'empresa de Nylstar (conjuntament amb CCOO i la UGT). El seu secretari general, Gabriel Tejada, ha enviat una carta a la conselleria d'Empresa reclamant que la Generalitat "estudiï la possibilitat" d'entrar a l'accionariat de la tèxtil. Segons subratlla l'escrit, aquesta és, ara per ara, "la garantia més sòlida" per assegurar la viabilitat de la fàbrica i conservar els 80 llocs de treball. Alineant-se amb la petició que ja va fer el comitè de Nylstar, el sindicat Domum recorda que la tèxtil "arrossega deutes" amb la Generalitat, pels crèdits que se li van concedir i que no va tornar. Per això, després que la companyia hagi presentat concurs per anar a liquidació, el sindicat reclama al Govern que converteixi aquest deute en accions, perquè d'aquesta manera "tindrà un control directe sobre el futur de l'empresa i el manteniment dels llocs de treball". A la carta, Tejada també recorda que, precisament, el comitè ja va plantejar aquesta petició durant la compareixença que va fer ara fa poques setmanes davant la comissió d'Empresa i Treball del Parlament. "El procés de reindustrialització és l'única via per poder conservar l'ocupació i la identitat de la indústria", insisteix Domum Sindical Social, subratllant que la tèxtil de Blanes és una empresa gairebé centenària. "La formació i professionalitat dels treballadors i treballadores i el producte que fabriquen fa que sigui una companyia que reuneix les condicions per recuperar l'activitat productiva i, sense cap dubte, ser viable", recull la carta. "Aposta equivocada" El sindicat Domum, com ja va alertar el comitè d'empresa, també recorda que la causa que ha desembocat en la liquidació "no és cap altra que l'aposta equivocada" que el principal accionista de Nylstar va fer per a un nou model de negoci. En concret, el gir que va implantar a partir del 2016, que va portar la tèxtil a centrar-se en fer fils especialitzats (deixant enrere les altres produccions). "El temps ha vingut a confirmar aquests avisos", subratlla Domum Sindical Social, afegint que "una correcció del model de negoci" permetria convertir la companyia en viable. Per això, el sindicat reclama a la Generalitat que s'impliqui directament en la companyia, entrant a formar-ne part de l'accionariat, perquè aquesta seria "la garantia més sòlida que tindrien els treballadors per mantenir els seus llocs de treball i reflotar la viabilitat de l'empresa". Una empresa gairebé centenària Si Nylstar acaba desapareixent, es posarà fi a una empresa gairebé centenària de Blanes. Nascuda l'any 1923, aleshores amb el nom de Societat Anònima de Fibres Artificials (SAFA), la companyia va arribar a donar feina a més de 2.000 treballadors. L'any 2007, però, ja aleshores sota la propietat del grup Nylstar, la tèxtil va entrar en concurs de creditors. Va ser durant aquest procés quan el grup inversor Praedium la va adquirir per 1,8 milions d'euros. El propietari del grup, Alfons Cirera, es va convertir en el màxim accionista de la companyia. El 2016, l'empresa va fer un canvi de model productiu i va redirigir-se aleshores cap a la producció de fils especialitzats, i durant la pandèmia, també va llançar al mercat una mascareta amb un nou teixit antiviral. Però durant els darrers anys, l'empresa també s'ha vist marcada per ERO i una progressiva reducció de plantilla, fins a arribar als 80 treballadors actuals. A mitjans gener, la tèxtil, que ja feia més d'un mes que havia aturat la producció, va presentar concurs de creditors per entrar en liquidació i acomiadar tota la plantilla. L'accionista ho va fer saber la setmana passada al comitè d'empresa. La notícia arribava, precisament, pocs dies després que Nylstar anunciés la intenció d'acomiadar 24 empleats, però que a darrera hora retirés aquest ERO.