Un total de 333 empreses catalanes mostraran les seves propostes a la fira de connectivitat més gran del món, el Mobile World Congress (MWC) que obrirà les portes d'aquí a una setmana al recinte de la Fira de Gran Via. D'aquestes, 104 empreses estaran acompanyades pel Govern i podran exposar els seus projectes en un dels estands que hi haurà a la fira i també al 4 years from now (4YFN). El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, assegura que "després del cop més dur de la pandèmia aquesta edició del MWC ha de ser la de la recuperació i la de mirar cap al futur". "Tothom al país és conscient de com és d'important aquesta plataforma", ha dit en una atenció als mitjans aquest dilluns.

L'expectativa del Departament d'Empresa i Treball és que l'edició del 2023 sigui "fantàstica" i serveixi per consolidar la relació entre Catalunya i el MWC, després que l'any passat es firmés un contracte amb renovació automàtica i que permet designar la capital catalana com a seu permanent de la fira. Sota el lema, 'Quan la intel·ligència artificial connecta amb les persones', l'estand de la Generalitat oferirà una 'demo' que consistirà en una recreació teatralitzada i amb elements audiovisuals de tres escenes de la vida quotidiana de dues persones que interactuen amb tres robots amb intel·ligència artificial a casa seva, a la feina i al metge. Des del primer any del congrés a Barcelona, el 2006, la Generalitat ha facilitat la participació de 339 empreses catalanes a l'esdeveniment que, "gràcies al trampolí" que suposa la fira han doblat la seva facturació i han incrementat un 38% l'ocupació, ha detallat Torrent. En el cas del 4YFN, les xifres encara són més bones, ja que des del 2015 han acompanyat 157 empreses que han triplicat la facturació i han més que doblat la seva ocupació. Pel que fa al finançament, han aixecat més de 320 milions d'euros des de la primera vegada que han participat en la fira de connectivitat. Segons Torrent, cada vegada hi ha més empreses emergents amb un alt valor tecnològic al 4YFN que, a banda de crear riquesa "han d'ajudar a la transformació del conjunt del teixit productiu". El conseller considera que Catalunya es troba en "el millor moment pel que fa a la creació d'start-ups", amb més de 2.000 empreses.