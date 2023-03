Les comarques gironines van tancar l’any 2022 amb 488 execucions hipotecàries sobre habitatges, un 6,7% més que l’exercici anterior, quan es van registrar 457, segons les dades provisionals publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). De les 488 execucions hipotecàries sobre habitatges, 266 van ser sobre persones físiques i 222 sobre persones jurídiques. A més, 318 procediments corresponien a habitatges de segona mà, mentre que 170 a habitatges nous.

Malgrat l’increment del nombre total d’aquest procediment, amb el qual el creditor hipotecari pot cobrar el deute mitjançant l’execució de la garantia si el deutor no compleix amb la seva obligació de pagar les corresponents quotes, es tracta de la segona xifra més baixa de la sèrie històrica a les comarques gironines, que arrenca l’any 2014. Tan sols l’any passat, es va tancar l’exercici amb menys procediments. El 2014 es va registrar la xifra més alta d’execucions hipotecàries sobre habitatges a la província de Girona, concretament 2.107.

Per demarcacions, a Catalunya, l’única que va registrar més execucions hipotecàries sobre habitatges durant el 2022 respecte del 2021 va ser Girona. En canvi, van baixar un 18,9% a Barcelona, fins a 1,922 procediments; un 21,26% a Lleida, fins a 200 procediments; i un 19,6% a Tarragona, fins a 526 procediments.

A més, Catalunya va tancar l’any 2022 amb 3.136 execucions hipotecàries sobre habitatges, un 16,1% menys que l’exercici anterior, segons les dades provisionals publicades per l’Institut Nacional d’Estadística. D’aquesta manera, Catalunya es va situar com la tercera comunitat de l’Estat on es van notificar més procediments d’aquest tipus, només superada per Andalusia (4.362 execucions) i la Comunitat Valenciana (3.344 execucions).

El nombre d’execucions hipotecàries si es tenen en compte tots els tipus de finques es va situar en els 4.749 procediments durant el 2022 a Catalunya, un 11,4% interanual menys. De nou, es va tractar de la tercera comunitat amb més notificacions, per darrere d’Andalusia (5.916) i la Comunitat Valenciana (4.943). De les 3.136 execucions hipotecàries sobre habitatges, 2.612 van ser sobre persones físiques i 524 sobre persones jurídiques. A Catalunya, també destaca que el nombre de procediments es va disparar un 36% entre octubre i desembre en comparació amb el trimestre anterior, fins a 772 execucions.

Al conjunt de l’Estat el nombre d’execucions hipotecàries sobre habitatges també va baixar en termes interanuals, un 18,6%, fins a 16.851. Es tracta de la xifra més baixa registrada a Espanya, des que va començar la sèrie històrica l’any 2014, que va ser l’exercici amb un major nombre de procediments (70.422).