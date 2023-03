Espanya destina 220 milions d’euros a l’any a incorporar la dona al camp

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha destacat aquesta setmana que el Pla Estratègic d’Espanya de la Política Agrària Comuna (PAC) preveu 220 milions l’any per reforçar la incorporació de la dona a l’activitat agrària. Planas, que va participar en un fòrum pel quart aniversari de la Càtedra del Despoblament i Canvi Climàtic que dirigeix el periodista Manuel Campo Vidal, va recordar l’esforç que va fer Espanya per introduir aquest enfocament a la PAC que regeix des d’aquest gener, ja que «la dona és fonamental per al repte demogràfic», perquè «on hi ha dona, hi ha vida».

En el cas d’Espanya, al programa de la PAC es reforça amb un 15% els ajuts a la incorporació de joves al camp quan són dones, que és un dels objectius d’aquesta política i de la lluita contra el repte demogràfic en un país on al 80% del seu territori només viu el 20% de la població. En la seva intervenció, Planas es va referir a la situació actual de la sobirania alimentària que cal garantir amb les produccions agrícoles i que està «molt afectada» en aquests moments per dues circumstàncies: la guerra a Ucraïna i la sequera. «La seguretat alimentària és una cosa fràgil que crèiem consolidada», va destacar el ministre, després de recordar que el repte contra la fam mundial ha revertit la tendència i s’ha elevat fins a arribar a 800 milions amb persones en risc. Va explicar que la guerra ha produït una «disrupció molt notable» als mercats energètics i alimentaris, encara que mentre els energètics s’han estabilitzat, els segons segueixen «en una situació realment complicada». La sequera, que ha limitat la collita, ha agreujat les conseqüències d’aquesta situació, cosa que ha limitat l’abastament en alguns països i, en d’altres, ha suposat un increment de preus. «No és un fenomen espanyol ni europeu», va insistir, lamentant que, després de 12 mesos de caiguda de l’índex de preus alimentari, aquesta baixada «no té una translació al preu dels consumidors».