Celebra el casament somiat a un preu reduït

Heu pensat a casar-vos? Sabeu com podeu estalviar diners? En aquest article us explicarem com estalviar a l'hora d'organitzar el vostre casament. Sovint, casar-se, sol implicar una despesa enorme. Entre els detalls, el vestit, els convidats, les flors, etc. Però, i si t'expliquem com ser els vostres propis weddings planners? L'estilista Maite de l'Església té les claus per fer-ho molt bé i estalviar molts diners en l'organització del vostre casament.

Els consells de les professionals

El vestit

El més important per escollir el vestit de núvia perfecte, és saber quin tipus de casament celebrarem. On i quan serà, i a partir d'aquí, treballar sota aquest concepte. També és important el tema del pressupost: qualsevol consumidor i futura núvia pot trobar una diversitat de preus molt amplis. Per exemple, "vestits des de 35 euros", explica l'estilista.

Els consells de la maquilladora per a un casament ideal

Però els casaments impliquen molt més, tant si es tracta d'organitzar-los com d'assistir-hi. Vestits, accessoris, complements, i, per descomptat el maquillatge, que segons la maquilladora Alexandra Díaz ha d'anar acompanyat d'una bona cura de la pell: “El més important per a qualsevol maquillatge, sobretot el d'una núvia, és preparar-ne una bona pell. A banda dels tractaments previs que s'hagi fet la núvia, és super important que aquell dia s'hidrati bé la pell, s'il·lumini, s'apliqui molt bé la base, es doni a la pell una aportació de lluminositat i de brillantor que de salut”, indica.

Els consells per estalviar amb el maquillatge del teu casament / freepik

Els vestits de les convidades i les dames d'honor

Tant per a núvies com per a convidades és recomanable, també, saber triar segons el tipus de cos, perquè “hi ha un univers de talles molt ampli, per a tota classe d'estils i per a tota mena de cossos: des de talles més menudes fins a talles curvy. I tot dins un univers que segueix les tendències amb colorits molt variats i acabats molt elaborats”, assenyala Maite de l'Església.

A més, gràcies a plataformes com SHEIN, cada cop més persones troben tot el que necessiten per aconseguir el casament perfecte de manera ràpida i sobretot, assequible. Tot és molt més fàcil perquè els nuvis només s'hagin de preocupar d'on gaudir la tan anhelada lluna de mel.