Saldo comercial de rècord a favor d’Ucraïna

La invasió de Rússia a Ucraïna, juntament amb altres factors arrossegats des del 2020 per la pandèmia, forta demanda xinesa o sequera a certs països productors, han originat una situació crítica a nivell mundial pels alts costos a agricultura i ramaderia amb greus conseqüències al cistell de la compra. Les tensions en el comerç de cereals aquest any de guerra han provocat situacions inèdites als mercats, mostrant gran debilitat en la producció mundial d’aliments. Les dificultats en l’abastament han estat menors que el que es temia a la UE i a Espanya, país deficitari en gra, però sí alarmants per a països de l’Àfrica o de l’Orient Mitjà, que no es poden permetre l’encariment.

Fins al juliol de 2022, els cereals ucraïnesos bloquejats a magatzems, unit als bombardejos als camps i graners, han deixat un buit gran al mercat internacional. A partir d’aquesta data Rússia i Ucraïna, amb la mediació de Turquia i l’ONU, van arribar a l’acord per permetre la sortida de gra fins al març del 2023. Ara el sector estarà pendent de la renovació del pacte, que dependrà dels vaivens del mercat, segons fonts del sector agrari i del comerç majorista. Les importacions d’Ucraïna assolirien valors rècord, multiplicant-se per quatre, respecte les exportacions comunitàries, xifres importants en un any ple d’incertesa i traves al comerç. El saldo comercial negatiu per a la UE de 8,5 bilions el 2022, davant de 3,8 bilions del 2021, mostra una gran diferència per l’increment del 7% del preu de cereals.