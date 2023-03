Seguint el calendari de la campanya de la renda el 2023, l'esborrany de la declaració de la renda per Internet es podrà sol·licitar a partir de l'11 d'abril. En tots els casos, el termini per presentar la declaració de la renda finalitzarà el 30 de juny de 2023.

El calendari establert per l'Agència Tributària per a la Renda el 2023 també estableix altres dates. Per sol·licitar que Hisenda elabori la declaració de la renda de manera telefònica, s'haurà de demanar cita des del 3 de maig i fins al 29 de juny. En aquest cas, la declaració s'haurà de presentar entre el 5 de maig i el 30 de juny. Igualment, si el contribuent vol que l'Agència Tributària li faci la declaració, però de forma presencial, el termini de presentació serà tot el mes de juny, des del dia 1 fins al dia 30. La sol·licitud de cita prèvia es podrà fer des del 25 de maig fins al 29 de juny de 2023.