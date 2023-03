Els apartaments turístics de les comarques gironines han rebut el triple de reserves per les vacances de Setmana Santa respecte l'any passat. L'Associació Turística d'Apartaments (ATA) ha assegurat que ja tenen un 60% dels establiments ocupats amb estades de 4,5 nits de mitjana. Ara, caldrà sumar-hi les reserves d'última hora i si es confirma el bon temps que es preveu, els empresaris preveuen aconseguir ocupacions del 85% durant els dies festius. Aquest any hi ha pràcticament oberts set de cada deu llits en apartaments turístics, un 22% més que l'any passat. Això demostra que el sector veu les vacances de Setmana Santa amb optimisme. De moment, un 43% de les reserves són de visitants de fora de Catalunya.

Quan falten deu dies justos per començar la Setmana Santa, el 60% dels apartaments turístics de les comarques gironines ja estan reservats. Es tracta d'una xifra que triplica els registres de l'any passat i que augura una bona campanya de Setmana Santa. A més, les estades són de 4,5 nits de mitjana i els empresaris estan satisfets de l'allargada en pernoctacions que faran els visitants. Així ho afirma l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) de les comarques gironines després de fer una enquesta als associats per saber l'ocupació prevista per aquests dies. De fet, els empresaris confien que amb les reserves d'última hora s'aconsegueixin ocupacions del 85% els dies festius. A més, aquest any hi haurà un 68% de l'oferta disponible, que suposa un 22% més que l'any passat. Les bones xifres d'ocupació registrades en els apartaments entre el maig i el juny del 2022 han portat als empresaris a veure la Setmana Santa d'enguany amb optimisme i ampliar l'oferta. Per altra banda, la Setmana Santa simbolitzarà la recuperació del turisme estranger a les comarques gironines. De moment, un 43% de les reserves que han rebut els apartaments són de persones que viuen fora de Catalunya. Es tracta de visitants d'Alemanya, Holanda, Bèlgica i França, principalment. Pel que fa a les reserves de persones de l'àrea metropolitana suposen el 37%, però confien que pugin perquè és un públic que es mou molt a última hora. El sector turístic espera una Setmana Santa amb millors xifres que el 2019 En el cas que es confirmin aquestes bones sensacions per Setmana Santa, els apartaments turístics encararan la temporada d'estiu amb optimisme. De moment, el ritme de reserves que estan rebent els habitatges és positiu. A més, es consolida la tendència registrada l'any passat de reservar amb força mesos d'antelació i en alguns casos s'ha notat un notable increment de peticions de clients des dels primers mesos de l'any.