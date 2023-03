El preu dels garatges de lloguer a Girona ciutat ha pujat un 1,4% en un any respecte l’any 2021, segons l’estudi Variació acumulativa dels garatges a Espanya el 2022, basat en els preus dels garatges de lloguer del mes de desembre dels darrers set anys de l’Índex Immobiliari Fotocasa. Durant el 2022, llogar una plaça d’aparcament a un garatge de la ciutat de Girona suposava una despesa mitjana de 80 euros al mes.

Tot i no tenir dades, a través de converses amb professionals del sector immobiliari, Joan Company, president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Girona, relata que «els pàrquings estan seguint la mateixa línia que els habitatges, no hi ha una gran diferència». Company assegura que «el que està molt buscat, i segurament ha pujat per sobre d’aquesta mitjana, són els pàrquings al centre».

El president dels API de Girona explica que «hi ha molta dificultat per aparcar al centre de la ciutat i poca oferta», i per tant, alerta que això provoca una «tendència a incrementar els preus». «Potser als barris que no són estrictament al centre és més fàcil trobar un pàrquing, i per això crec que la mitjana va per aquí», afegeix. A més, Company, afirma que les limitacions de pàrquing gratuït poden provocar que els preus segueixin encarint-se. «És molt probable que continuïn pujant amb totes aquestes limitacions d’accés i aparcament en el centre», diu.

Una pujada del 2,9%

Pel que fa a les xifres a Espanya, el preu dels garatges de lloguer ha crescut un 2,9% respecte al 2021. Analitzant els preus que es pagaven per un garatge de lloguer el 2017, el preu mitjà del lloguer dels garatges ha pujat un 0,2% a Espanya. Així, els espanyols fa 5 anys (2017) havien de pagar pel lloguer dels garatges una mitjana de 72,76 euros/mes, davant dels 72,90 euros/mes que es pagava com a mitjana a Espanya el 2022.

«L’últim any, el preu de llogar una plaça de garatge tan sols s’ha incrementat un 2,9%, una pujada menor que la caiguda presentada en l’exercici anterior del -3,6% el 2021», explica María Matos, directora d’Estudis de Fotocasa. Segons explica, «són dades molt estables, que indiquen que la demanda de lloguer s’ha rebaixat i no està exercint tanta pressió sobre el mercat com els anys passats». Un factor que ha pogut influir a equilibrar l’oferta i la demanda, indica Matos, és l’encadenament de crisis que ha patit el sector de l’automòbil, amb l’escassetat de xips, les dificultats a la logística i l’encariment energètic que estan afectant les matriculacions dels vehicles en els darrers anys. De fet, recorda que el 2022 va tancar amb les vendes de cotxes a Espanya més baixes de l’última dècada.

Pel que fa a les comunitats autònomes que han vist caure el preu dels garatges de lloguer respecte el 2021, Extremadura és la que presenta un major descens, amb un -4,8%, seguida d’Aragó, amb un 3,5%, Galícia, amb un -3,0%, Regió de Múrcia amb un -1,7% i el País Basc amb un -1,0%.

Les onze comunitats on el preu dels garatges s’ha incrementat són Castella-la Manxa, amb un 17,1%, Cantàbria, amb un 5,7%, Madrid, amb un 5,6%, Canàries, amb un 5,6%, Astúries, amb un 5,5%, Balears, amb un 5,5%, Andalusia, amb un 2,9%, Comunitat Valenciana, amb un 2,6%, Navarra amb un 1,6%, Catalunya amb un 0,8% i Castella i Lleó amb un 0,3%.

Si ens fixem en les comunitats autònomes amb els preus del lloguer mensual més alts, el rànquing el lidera Cantàbria amb 89 euros al mes; seguida pel País Basc amb 86 euros/mes, les Balears amb 86 euros/mes, Catalunya amb 79 euros/mes, Madrid amb 77 euros/mes.