El servei de Creació d’Empresa del Consell Comarcal de la Selva va atendre un total de 283 emprenedors durant l’any 2022, segons ha informat el mateix ens.

A través d’aquest servei aquells emprenedors de la comarca que volen impulsar el seu propi negoci se’ls ofereix una sessió, que es fa de forma individualitzada, en què reben una anàlisi del projecte de negoci i se l’orienta sobre el procés d’assessorament per tirar-lo endavant. Paral·lelament, se’ls informa dels tràmits a seguir i de les possibles ajudes i subvencions a què poden accedir.

D’aquests 283 emprenedors que va assessorar el Consell Comarcal de la Selva, un total de 85 van crear la seva pròpia empresa, amb una generació neta de 103 nous llocs de treball. D’aquestes noves empreses, el 52% han estat creades per homes i un 48% per dones.

El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, explica que «continua dominant el comerç local». Segons Balliu, durant el 2022 s’han creat 16 noves empreses de comerç, seguides de 14 nous projectes del sector de l’hostaleria. S’ha incrementat les activitats de freelance dedicades al disseny, la fotografia i el vídeo, amb un total de vuit negocis, així com les activitats de ioga o pilates.

Segons detalla Consell Comarcal de la Selva, aquesta fase d’assessorament, està pensada per als emprenedors que, després d’haver participat en la fase d’informació i orientació, decideixen tirar endavant el procés d’anàlisi de viabilitat del projecte de negoci. Els principals objectius del procés són ajudar-los a analitzar la viabilitat tècnica i financera del projecte de negoci i acompanyar-los en tot el procés de posada en marxa. Els tècnics juntament amb cada emprenedor marquen un itinerari personalitzar per anar treballant les diferents parts del projecte i desenvolupar el pla d’empresa.

Per la seva banda, el conseller d’empresa, Eduard Colomé, explica que «una altra de les fases que és fonamental és el suport que aquests nous emprenedors tenen a l’hora de consolidar les seves empreses.» Per això, se’ls ofereix un suport durant els primers mesos i anys de funcionament del negoci, que ha de servir per analitzar l’evolució global de l’activitat i poder-la orientar en tots aquells aspectes que no estiguin funcionant correctament.