La Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur) considera un "despropòsit "la nova normativa sobre el registre de viatgers impulsada pel Ministeri de l'Interior i que és d'obligat compliment per als allotjaments turístics i demana que es reconsideri. Un cop analitzat el seu contingut, la patronal dels apartaments turístics catalans manté que la nova norma és del tot "desajustada i exageradament desmesurada" perquè augmenta considerablement la quantitat de dades de clients que s'han de recollir per part dels allotjaments turístics i que s'han de facilitar als mossos d'esquadra, segons detallen a través d'un comunicat. A més, Federatur assegura que és una mesura presa des del desconeixement total de la logística del sector dels allotjaments turístics i alerta que pot contradir la normativa europea de protecció de dades.

El nou registre de viatgers havia d'entrar en vigor el passat mes de febrer, però s'ha posposat uns mesos arran de les queixes que han provocat molts dels requisits plantejats. Un dels punts més criticat és el de la recollida de dades de les transaccions econòmiques, ja que, segons detallen des de la patronal, "pot entrar en contradicció amb la normativa europea de protecció de dades sensibles com són els mitjans de pagament". Es demanen les dades del contracte, com ara el nombre de referències, la data i les firmes; les dades de l'execució del contracte: la data i hora d'entrada i la data i hora de sortida; les dades de l'immoble: la direcció completa, el nombre d'habitacions i si hi ha o no connexió a Internet; i les dades del pagament: el tipus (si el pagament s'ha fet en efectiu, amb targeta de crèdit o a través d'un altre sistema), la identificació del mitjà de pagament (el tipus de targeta i número, l'IBAN del compte bancari o altres); el titular del mitjà de pagament; la data de caducitat de la targeta; i la data del pagament. I pel que fa a les dades de l’empresa arrendadora, el més "sorprenent" és que es demani l’URL per identificar l’anunci de l’allotjament. Federatur considera que amb recollir les dades de l’immoble ja n’hi hauria suficient.

Per altra banda, un altre dels requisits que no es veu bé és el d’incloure la relació de parentiu entre els viatgers (en el cas que sigui menor d’edat). “A vegades no hi ha DNI del menor o passaport, en el cas dels estrangers, i es pot recollir la informació a partir del que manifesten els acompanyants però no es pot verificar tal i com estableix la nova norma”, s’assenyala des de Federatur. “Això ens sembla totalment fora de lloc ja que és una tasca que pertoca a l’autoritat . Nosaltres no podem fer de policies, entenem que cal recollir les dades dels clients però només les bàsiques”, afirma el president de Federatur David Riba.

Per altra banda, la patronal dels apartaments turístics catalans manté que la nova norma incrementarà notablement la carrega de feina pel personal ja que es necessitarà més d’una persona a dedicació complerta per fer-se càrrec del registre d’entrada. “A més, molta feina es duplica ja que els gestors i propietaris d’HUT i apartaments turístics ja donem una part d’aquesta informació a Hisenda, a través del model 179, quan ens entra la reserva pel nostre propi canal”, s’assegura des de Federatur.