Tot i que els sous són molt baixos i les despeses són molt altes, hem de trobar un punt mig per poder viure, gaudir i estalviar. Quan parlem d'estalvis, sembla un mite, oi? Doncs és possible tenir diners per estalviar, per subsistir i per gaudir del teu esbarjo. Només necessitaràs conèixer aquesta regla i tot el teu concepte financer canviara.

Si no ets una màquina de les finances, no et preocupis perquè aquesta regla és més senzilla del que penses i fent 3 càlculs podràs descobrir com viure millor i sense tants mals de cap. Administrar els teus diners mai ha estat tan senzill. Et presentem la regla del 50/30/20.

Aquesta regla és molt bàsica i s'adapta a cada persona

Primer de tot, hem de separar el nostre compte en tres parts:

Necessitats bàsiques Oci, desig... Estalvi

A continuació, hem de saber el salari net, mensual. Si per exemple, partim del salari mínim interprofessional de 1.080 euros bruts mensuals, fent el càlcul ens quedarien uns 870 euros nets, aproximadament. D'aquesta quantitat hem de fer tres càlculs, un per les necessitats bàsiques, l'altre per oci o desitjos i l'últim per l'estalvi o per amortitzar els deutes.

Les necessitats bàsiques

Hem de destinar el 50% dels nostres guanys a cobrir les necessitats bàsiques per a sobreviure: menjar, roba i despeses de la llar. Per fer aquest càlcul és tan senzill com dividir per la meitat el nostre salari net. Aquest 50% servirà per pagar el lloguer, les factures de la llum i el gas, el transport, les assegurances (mèdiques, transport o mascotes) i les compres bàsiques. Així hauríem de destinar 435 euros a aquestes despeses.

Oci, desig...

El 30% del nostre sou, l'hem de destinar a capritxos. Aquest tant per cent es calcula a partir del sou net, no del restant al 50%. Així doncs, podríem destinar 261 euros per sortir a sopar, anar al cinema, anar de vacances, pagar el gimnàs, pagar Netflix...

Estalvi

El 20% restant quedaria per estalviar. En aquest cas tindríem 174 euros per estalviar cada mes o per imprevistos o amortitzacions de deutes.

Tot i que, sabem que les despeses actuals són molt elevades i amb aquests sous és molt difícil independitzar-se, si som dues persones o tenim un sou més elevat, podem mirar de fer aquesta regla de 3 i realment dona uns resultats espectaculars. Aquesta regla té el seu origen en el llibre "All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan" d'Elizabeth Warren, experta en insolvència de l'Universitat Harvard i senadora d'EUA.