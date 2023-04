Omplir el dipòsit de gasolina aquesta Setmana Santa a les comarques gironines és un 4,4% més car que l’any passat. Segons les últimes dades del Ministeri de Transició Ecològica, el preu mitjà del litre de gasolina a les més de 250 benzineres de Girona és d’1,657 euros. L’any passat, durant Setmana Santa, que va tenir lloc entre el 10 i el 17 d’abril, el preu a la demarcació era d’1,787 euros el litre, tot i que cal restar el descompte de 20 cèntims per litre als carburants, que va estar vigent entre l’1 d’abril i el 31 de desembre del 2022.

Actualment, omplir un dipòsit de 50 litres amb gasolina a la província de Girona costa uns 82,85 euros, mentre fa un any el preu era lleugerament inferior, 79,35 euros.

El dièsel, més econòmic

D’altra banda, malgrat el lleuger encariment de la gasolina, el dièsel segueix una tendència a la baixa en comparació amb el mateix període de 2022. El litre de gasoil a les comarques gironines costa, ara per ara, de mitjana 1,511 euros. Durant la Setmana Santa de l’any passat el preu era d’1,808 euros, sense tenir en compte la bonificació de 20 cèntims. Això vol dir que durant la festivitat d’enguany omplir un dipòsit de 50 litres costa uns 75,55 euros de mitjana a Girona, mentre que fa un any costava 80,40 euros, un 6,4% més.

El descompte de 20 cèntims el litre de carburant va començar a aplicar-lo el Govern espanyol per combatre l’escalada de preu que van registrar els combustibles per la guerra d’Ucraïna. No obstant, l’ajuda no va evitar que durant l’estiu passat els preus toquessin sostre i pugessin fins a més de 2 euros el litre.