Aquest 2023 hi ha hagut diversos canvis fiscals que afecten els nostres sous i si volem comprovar que estem gaudint dels canvis que ens pertoquen i que la nostra empresa està fent els canvis pertinents que van entrar en vigència a partir de l'1 de febrer de 2023, podem accedir a la calculadora de retencions d'Hisenda.

Com accedim a la calculadora?

A través del cercador de Google busquem per les paraules clau 'calculadora de retencions 2022'. Trobarem dues opcions, la primera no és la correcta, hem d'anar a l'opció dos. Quan fem clic, entrarem a la web d'Hisenda i allà hi trobarem dues opcions més, aquí tornarem a fer el mateix que el pas anterior: l'opció 1 no és la correcta i hem d'escollir l'opció 'servei de càlcul de retencions (a partir de l'1 de febrer de 2023)'.

Si escollíssim l'opció 1, no podríem comprovar que les retencions fossin les correctes perquè no hi haurien tots els canvis actuals aplicats. Per això, és molt important no equivocar-se i escollir la data d'1 de febrer. A continuació, ens demanarà un seguit de dades bàsiques per poder comprovar que el percentatge que ens estan aplicant sigui el correcte.

Quan entrem a la calculadora hem de posar quatre dades bàsiques: NIF, any de naixement, situació personal, discapacitat, situació laboral, tipus de contracte, fills i dades econòmiques. El més important és posar les dades correctes per tal que la calculadora ens proporcioni una resposta real envers la nostra situació. Per tal d'accedir als resultats, a la part esquerra hi ha un menú amb diverses pestanyes. Hem d'anar emplenant totes les pestanyes fins a arribar a la que posa "Resultados", ara hi hem de fer clic a sobre.

Ara se'ns obrirà una altra plana i allà podrem veure diversos resultats fiscals, però per saber si el percentatge que la nostra empresa ens està aplicant és correcte hem d'anar a l'apartat 'tipo de retención aplicable' i allà comprovarem el que hauríem o podríem estar deduint d'IRPF, segons els nous canvis fiscals. En cas que, el percentatge que apareix sigui inferior o superior al que actualment ens estan aplicant a la nostra nòmina, podem demanar un canvi per escrit a l'empresa, per tal de beneficiar-nos de les nostres deduccions.