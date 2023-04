La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha obert la porta a la celebració del torneig de golf Ryder Cup l'any 2031 a Caldes de Malavella. "Si es respecten les actuals restriccions i es conserva l'entorn, es podrà fer", ha dit aquest dimarts a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu. Plaja ha comparegut acompanyada del director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, per explicar la situació de sequera que pateix Catalunya.

L'empresariat i el sector turístic gironí havien acusat públicament la Generalitat de rebutjar el projecte de la Ryder Cup 2031, que consideren una gran oportunitat i per a la qual estimen un retorn de més de 1.300 milions d'euros. El certamen enfronta equips de golf d'Europa i dels Estats Units. Plaja no ha tancat la porta a aquest esdeveniment, però ha assenyalat que no s'admetrà la construcció de més equipaments: "El que no veu bé el Govern és un pla urbanístic que impliqui fer un nou camp de golf en plena sequera o fins a 185 cases de luxe".