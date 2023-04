El sector turístic i empresarial gironí considera que la candidatura Costa Brava-Barcelona per a la Ryder Cup del 2031 és un projecte molt rellevant que representa una gran oportunitat en l’àmbit econòmic i empresarial per a les comarques gironines i per Catalunya i denuncien que la Generalitat de Catalunya rebutgi el projecte quan el pla del mateix encara s’estava treballant amb el mateix govern. L’estat espanyol ja s’ha posicionat a favor, així com Barcelona Turisme, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Caldes de Malavella. A més totes les Federacions de Golf d’Espanya i els camps de golf de Catalunya han donat el seu suport a la candidatura. En cas de no comptar amb el suport del govern de la Generalitat, l’organització podria plantejar Madrid com una alternativa a la candidatura catalana dintre de l’estat espanyol, ja que a Catalunya no hi ha altre espai que pugui acollir la competició esportiva.

“No entenem com un projecte que s’està treballant amb el mateix Govern de la Generalitat i que, a més, és compatible amb el Pla Territorial de Girona s’hagi rebutjat pel mateix executiu. Ens demostra una clara manca de seriositat i descoordinació dintre del govern amb un projecte tan important pel territori. Es tracta d’un dels tornejos més prestigiosos de golf a escala mundial i el tercer esdeveniment esportiu amb més repercussió a tot el món després dels Jocs Olímpics i del campionat del món de futbol”, afirma Miquel Gotanegra, vicepresident de la FOEG i president de la Comissió de Turisme de Foment del Treball. Promoció del territori a nivell mundial Per aquest motiu consideren que la celebració de l’esdeveniment a Camiral Golf & Wellness, abans conegut com PGA Catalunya, comportarà un impacte econòmic molt important a tot el territori de les comarques gironines, que no només se circumscriu a l’any de l’esdeveniment sinó als anteriors i posteriors anys, i que representarà un reclam per al turisme de qualitat associat a aquesta modalitat esportiva. El sector turístic gironí subratlla que, segons els càlculs dels organitzadors, la Ryder Cup generarà més de 1.000 llocs de treball addicionals durant l’any de preparació i l’esdeveniment, d’aquests 350 seran permanents al lloc en què s’ha realitzat la Ryder Cup, atraurà més de 270.000 visitants i tindrà un impacte econòmic superior als 1.300 milions d’euros. Els diners que s’invertiran per part de les administracions, aniran a promocionar mundialment la destinació Barcelona, Girona i Costa Brava amb tornejos de golf de primer nivell, cerimònies de promoció en tornejos de la Ryder Cup previs al 2031 que es faran a Nova York i Irlanda així com la promoció pròpia durant el torneig que es veurà a més de 600 milions de llars de tot el món gràcies a la retransmissió en directe del torneig de més de 2.500 hores en 180 països de tot el món. Camps de golf més sostenibles Aquest esdeveniment es realitzarà a les instal·lacions de Camiral Golf & Wellness, una de les destinacions de golf pioneres a Catalunya pel seu compromís amb el territori i la sostenibilitat. Des de fa 10 anys que tenen un biòleg intern que s’encarrega de la preservació del resort i que ha invertit, fins al moment, més d’1 milió d’euros en fer que els seus camps siguin els més sostenibles, sent regats amb aigua 100% reciclada i modernitzant els sistemes de reg per a reduir el consum d’aquesta aigua en un 35%. El club de golf de Caldes demana un altre camp per a la Ryder Cup D’aquesta manera, les organitzacions del sector turístic i empresarial de les comarques gironines -l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), l’Associació de Càmpings de Girona, la Federació d’Hostaleria de les comarques de Girona, la Taula Gironina de Turisme, l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (Acave), la FOEG, Pimec Girona i la Cambra de Comerç de Girona- volen manifestar públicament el seu suport i reclamen el suport de la Generalitat de Catalunya perquè es pugui tancar la candidatura per acollir una de les competicions esportives més importants i seguides del món que enfronta una selecció de jugadors d’Europa i els Estats Units. Consideren que és un projecte de país i, així mateix, demanen a l'administració catalana que també doni el seu suport per fer possible la realització d’aquest esdeveniment. El sector turístic i empresarial gironí uneix forces per donar suport a l'organització de la Ryder Cup al PGA de Caldes