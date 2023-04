L'AENTEG (Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona), patronal del sector tecnològic de les comarques gironines, ha anunciat que la celebració de la seva assemblea anual tindrà lloc el 14 de juny a Olot. "D'aquesta manera, l'AENTEG manté la seva aposta per celebrar la seva assemblea anual cada any en un lloc diferent de la geografia gironina", explica l'associació.

L'any passat,el lloc escollit per a celebrar la jornada va ser Platja d'Aro. "Per això enguany hem optat per una població d'interior i més cap al nord", diu l'AENTEG en un comunicat.

L'acte començarà al matí amb una sèrie de contactes i reunions amb entitats econòmiques i del món social d'Olot i de la Garrotxa, amb una agenda que encara està per determinar i que l'associació espera treballar al llarg de les setmanes vinents.

Tot seguit, al migdia se celebrarà el tradicional dinar de germanor entre els associats de l'AENTEG, amb alguns convidats especials, que encara estan per determinar. Precisament seran aquests mateixos convidats els qui, a partir de les 15:00 i fins a les 16:00, il·lustraran els representants de les empreses de l'AENTEG amb una ponència sobre un tema vinculat amb l'ús de les noves tecnologies.

"Estem treballant per poder comptar amb representants de l'esport d'elit, entre els quals hi haurà el Club Bàsquet Girona, però ara per ara encara no podem confirmar cap altre nom propi concret més", exposa l'AENTEG.

Després de la ponència se celebrarà l'assemblea que, enguany, també coincideix amb les eleccions a la junta directiva, pel que mentre se celebri l'assemblea, els representants de les empreses associades podran anar dipositant llurs vots a l'urna que es trobarà a la mateixa sala.

Un cop acabada l'assemblea, els representants de les empreses de l'AENTEG conclouran la jornada, ja en un ambient informal, amb el tradicional networking de cloenda, acompanyat d'un piscolabis, en el qual podran participar també les empreses de totes les comarques gironines, siguin o no del sector tecnològic.