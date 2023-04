El club de golf de Caldes demana un altre camp per a la Ryder Cup

El club de golf de Caldes de Malavella, centre de la candidatura catalana Barcelona-Costa Brava per organitzar la Ryder Cup de 2031 ha presentat a la Generalitat un pla director urbanístic d’iniciativa privada de modificació de l’àmbit que li permeti ampliar les seves 200 hectàrees de domini fins a les 380. En aquestes 180 hectàrees d’extensió, l’entitat, PGA Catalunya Resort, proposa construir un nou camp de golf, el tercer, tenint en compte que en el recinte existent ja n’hi ha dos (el Stadium Course i el Tour Course, tots dos de 18 forats) i, a més a més, una urbanització de 185 cases individuals, o xalets, de luxe. Segons han al·legat els promotors en diferents reunions amb el Govern, sense aquesta ampliació no es pot acollir la Ryder Cup. El Govern encara no ha donat resposta al pla.

En l’actualitat, el PGA Catalunya, a més dels dos camps de golf (inaugurats el 1999 i 2005), compta amb 200 habitatges, una casa-club, una acadèmia de golf i dos hotels de 145 i 50 habitacions, respectivament. El camp Stadium Course, el primer que es va obrir, es va dissenyar especialment per acollir grans esdeveniments internacionals, com, entre d’altres, l’Spanish Open i el Sarazen World Open. Golf immobiliari El model de negoci, segons coneixedors del projecte, es basa en la compra-venda d’aquests xalets projectats i la posterior gestió dels seus lloguers turístics, per part de PGA Catalunya. Cal destacar que la celebració de la Ryder Cup atorga al camp que l’acull una àuria especial entre els fanàtics d’aquest esport, desitjós de provar les seves capacitats en la mateixa gespa que els seus ídols intercontinentals. Això genera, entre aquells de major capacitat adquisitiva, un tràfec turístic i immobiliari sempre llaminer. Les xifres de la proposta de PGA Catalunya donen idea del salt d’escala que ara pretén el club. A més de les 72 hectàrees dedicades al tercer camp de golf, el pla proposa destinar gairebé 30 hectàrees a sòl residencial, amb 47.000 metres quadrats de sostre construït, la qual cosa, entre 185 habitatges unifamiliars, dibuixa unes cases de 254 metres quadrats cadascuna i un generós jardí. La Ryder Cup és una competició que se celebra bianualment nascuda el 1928 com un duel entre els millors golfistes dels Estats Units i els de la Gran Bretanya. A partir de 1973, els jugadors irlandesos es van unir a l’equip britànic i, el 1979 i després d’àrdues tasques de persuasió de Severiano Ballesteros, aquesta esquadra va incloure a golfistes de tota Europa, modelant el format actual dels EUA-Europa. La primera vegada que la Ryder Cup no es va celebrar en terres anglosaxones, de qualsevol riba de l’Atlàntic, va ser el 1997 quan va tenir lloc al Club de Golf Valderrama, a la província de Cadis. Des de llavors només s’ha disputat a l’Europa continental una altra vegada, prop de París, el 2018, a Versalles. Per a aquest 2023 es preveu la seva celebració al Marc Simone Golf club de Guido Montecelio, població limítrofa a Roma i amb un clot 18 a 17 quilòmetres de la Fontana di Trevi. Curiosament el PGA Catalunya va disputar amb les instal·lacions romanes, el 2015, la carrera per a l’organització d’aquesta edició, perdent l’esprint enfront dels italians. Cal dir que PGA Catalunya va participar llavors, i semblava disposada a organitzar la Ryder Cup, amb el recinte actual de 201 hectàrees. Sense major amaniment o ampliació.