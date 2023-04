Davant la forta demanda de professionals IT, la Fundació Eurofirms llança 24 beques perquè persones amb discapacitat residents a Espanya puguin treballar com a desenvolupadores web Full Stack en tan sols sis mesos. Les beques cobreixen el 100% d'una formació en línia, valorada en 5.000 euros per alumne, que no requereix coneixements tecnològics previs i que pretén donar oportunitats a persones amb menys possibilitats d'accedir-hi a perfils tècnics i qualificats.

Després dels sis mesos que durarà la formació, com a nous programadors, sabran fer servir tantel Back end com el Front end. "És un dels perfils fortament demandats al mercat", assegura el grup gironí de recursos humans. Segons Eurofirms, basant-se en dades d'anteriors edicions, "el 82% de les persones amb discapacitat que assisteixen a les formacions a TIC d'Eurofirms Foundation troben feina en empreses tecnològiques abans de finalitzar els sis mesos que dura l'aprenentatge".