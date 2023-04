El 2022 s’han registrat 13.473 accidents de treball a comarques gironines, dels quals 12.028 van tenir lloc durant la jornada laboral i 1.445 in intinere (en el trajecte que va de casa a la feina). Del total d’accidents 13.372 van ser lleus, 90 greus i 11 mortals. Respecte del 2021 hi ha un increment d’accidents de treball del 14,94%, per sobre de la mitjana catalana que és del 12,68%.

Són dades d’un informe del sindicat CCOO a partir de públiques i que posen de relleu que Girona és l’única província de Catalunya en la qual s’incrementen tots els tipus d’accidents durant la jornada laboral destacant un augment del 34,62% dels greus i un 33,33% dels mortals.

També s’incrementen els accidents in itinere lleus i greus i es mantenen el nombre de mortals, cosa que, segons CCOO «tampoc convida a l’optimisme». En aquest tipus d’accidents l’increment és del 22,67% doblant l’increment de Catalunya que és del 10,69% i essent la província on més creixen aquests accidents amb diferència.

Evolució per sectors

Per sectors, els serveis presenten un major nombre d’accidents, cosa que es correspon amb l’estructura productiva del nostre territori, la indústria ocupa el segon lloc en nombre d’accidents, seguit de la construcció i l’agricultura. Tanmateix, per gravetat, el sector de la construcció està per sobre la indústria amb 14 accidents greus i 4 mortals. Quant a la variació respecte del 2021 observem que excepte els accidents greus i mortals a la indústria i l’agricultura, la resta s’incrementen.

CCOO destaca el rellevant increment del 300% en els accidents mortals en la construcció i dels accidents greus en tots els sectors excepte la indústria.

L’índex d’incidència, és a dir, el nombre d’accidents de treball amb baixa tant durant la jornada de treball com in itinere per cada 100.000 treballadors, s’incrementa respecte del 2021. L’índex d’incidència és de 3.517,78 en els accidents durant la jornada, un 8,80% més que el 2021 i de 422,61 pels accidents en itinire, un 16,99% més que el 2021. Aquestes dades ens diuen que cada cop el nombre de treballadors i treballadores que córrer el risc de patir un accident de treball és major.

CCOO adverteix que els empleats amb un contracte temporal "pateix més sinistralitat laboral que les persones amb un contracte indefinit". Per últim, el sindicat constata que també hi ha una diferència per sexes en la sinistralitat laboral, "reflex de la segregació existent al mercat de treball: Mentre els accidents mortals els pateixen majoritàriament els homes pels tipus de feines que desenvolupen, les dones pateixen un increment de la sinistralitat total molt més alta que els homes, lligada a la precarietat de les feines que desenvolupen".

Catalunya és la comunitat que menys malalties professionals detecta

Segons les dades recollides per CCOO, Catalunya és la comunitat que menys malalties professionals detecta, amb una reducció del 35% de les notificacions des del 2012. La mitjana estatal és d'un increment del 40% i algunes comunitats com el País Valencià l'augment supera el 400%.

L'externalització dels serveis de prevenció

Segons el sindicat, un dels "dèficits estructurals" del sistema és l'externalització de la prevenció a un servei extern, fet que duen a terme un 76% de les empreses. La dedicació mitjana dels tècnics són de 6,5 hores per empreses, un temps durant el qual "no es poden controlar ni els riscos de seguretat ni els psicosocials". D'altra banda, l'informe conclou que el 99,5% de les empreses no han avaluat els riscos de manera específica i dels que ho han fet, només un 1,1% han dut a terme canvis per millorar els problemes psicosocials. Una altra pota que trontolla és la manca de delegats de prevenció, que només estan presents en el 6,6% de les companyies.

"El sistema preventiu no està protegint prou bé els treballadors, es normalitzen els accidents, s'amaguen danys a la salut menys visibles com els no traumàtics i estem trobant creixements en tots els indicadors", lamenta Mónica Pérez, responsable de Salut Laboral de CCOO.

"No és normal que 111 persones hagin sortit de casa seva per anar a treballar i no hagin tornat"

Segons la sindicalista, aquest desfasament no es deu a la millora de les polítiques preventives de les empreses sinó a la mala praxi de les mútues que no notifiquen les patologies i pel "desinterès" del Departament de Salut en posar en marxa sistemes de detecció d'aquestes malalties laborals a l'atenció primària.

Per millorar el sistema, la secretària d'Acció Sindical, Cristina Torre, insisteix que el govern espanyol "encara és a temps" de canviar la llei de prevenció aquesta legislatura per implementar controls en els serveis d'externalització i evitar que siguin les mútues les que determinin si una malaltia és d'origen laboral. "No és normal que 111 persones hagin sortit de casa seva per anar a treballar i no han tornat", apunta.