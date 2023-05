La companyia de supermercats Mercadona ha anunciat aquest dijous la contractació de 1.240 persones per a la campanya d'estiu a Catalunya, que s'iniciarà aquest mes i s'allargarà fins a finals de setembre.

Els treballadors reforçaran el servei a 250 botigues i blocs logístics coincidint amb l'arribada dels turistes i amb les vacances de la resta de personal.

Per territoris, mig miler de les contractacions seran a les comarques de Barcelona, 400 per a les comarques tarragonines, 300 per a les comarques de Girona i 40 a la demarcació de Lleida.

La companyia ha penjat les ofertes al seu web i informa que no cal experiència prèvia i que la retribució inicial serà de 1.507 euros bruts al mes.