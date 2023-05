El Govern prohibirà els treballs a l’aire lliure quan l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) decreti alerta taronja o vermella per calor extrema. Així ho ha confirmat la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, en el seu primer acte de campanya a Alcorcón, després que ho avancés la cadena SER.

El Consell de Ministres es reuneix aquest dijous de manera extraordinària per aprovar un paquet de mesures destinades a pal·liar els efectes de la sequera, tot i que des del mateix equip de Treball no coneixien el matí d’aquest dimecres si el paquet de propostes en matèria laboral s’aprovaria aquest dijous o més endavant, per tractar-se de mesures relatives a la calor, però no concretament a la sequera.

«Emprendrem unes modificacions legislatives per a justament incorporar en la legislació laboral mesures específiques de compliment obligatori de les empreses, adaptarem les condicions meteorològiques als llocs de treball», ha insistit Díaz en declaracions als mitjans.

Fins ara, el Ministeri de Treball ha impulsat dues campanyes des de la Inspecció de Treball per controlar el compliment de les empreses, que ara ja estan obligades a suspendre les activitats professionals en les hores centrals del dia en els dies de risc per calor. No obstant, destaquen fonts del departament, la redacció del text era laxa i deixava el criteri a mercè de les empreses.

La nova legislació vincula directament la prohibició a les alertes de l’Aemet, i estableix així criteris objectius per al seu compliment. Aquesta serà una de les mesures que s’inclouran en el que vindrà a ser un Estatut de Prevenció de Riscos Laborals, dependent del cos d’Inspecció de Treball.