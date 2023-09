L’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes ha recaptat aquest any 2 milions d’euros a Catalunya, segons dades publicades aquest dimecres pel ministeri d’Hisenda. En concret, hi ha 322 contribuents catalans que han de pagar aquest impost, que afecta als patrimonis nets superiors als 3 milions d’euros. Al conjunt d’Espanya, el govern de Pedro Sánchez ha recaptat 623 milions d’euros a 12.010 grans fortunes que només representen el 0,1% dels contribuents totals. Segons les dades d’Hisenda, la mitjana que s’ha abonat per aquest impost -que és temporal per aquest any i el vinent- ha estat de 52.000 euros.

Per evitar la doble imposició, les grans fortunes que han de pagar aquest impost només tributen per la part del patrimoni que no hagi estat gravada per la seva comunitat autònoma a través de l’impost de Patrimoni. Així, es fa una deducció de la quota ja pagada, i es descompta del nou impost. Això explica perquè Catalunya, que després de Madrid, Andalusia i els ‘no residents’ és la comunitat amb més grans fortunes (322) aporti 2 milions, lluny dels 29,7 d’Andalusia, els 91 de Galícia o els 555 milions d’euros de Madrid. És a dir, la major part de la recaptació s’ha obtingut dels grans patrimonis de comunitats que tenen bonificat totalment o parcial l’impost de Patrimoni. De fet, Madrid, Andalusia i Galícia sumen més del 95% dels contribuents d’aquest impost a les grans fortunes i de la seva recaptació. Segons Hisenda, la recaptació total per l’impost a les grans fortunes i el de patrimoni ha pujat fins a més de 1.868 milions d’euros.