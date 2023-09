Més de la meitat dels habitatges de la Costa Brava son segones residencies o estan buits

Més de la meitat dels pisos de la Costa Brava, un 57,2%, son habitatges no principals, és a dir que no hi viu ningú o son segones residencies. Traslladat en números absoluts, suposa que dels 234.976 habitatges que formen el parc residencial de la costa gironina, 134.346 pisos estan buits o no son la residència principal del seu propietari. Així es desprèn d’un informe elaborat per la taxadora immobiliària Tinsa a través de les últimes dades del cens de població i habitatge publicades el passat 30 de juny per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que corresponen a l’exercici del 2021.

Segons aquest informe, el nombre de pisos buits a la Costa Brava s’eleva fins als 45.455. Una xifra que s’ha incrementat fins a un 132,7% des de l’any 2001, un augment molt per sobre del total de la costa espanyola, on el nombre de cases buides ha crescut un 25,9% de l’any 2001 fins al 2021. Un de cada sis habitatges a Girona és buit malgrat la demanda de lloguer La taxadora immobiliària explica «hi ha una alta correlació positiva entre l’habitatge buit i l’habitatge no principal». Detallen que a més percentatge d’habitatge no principal sobre el parc, suposa que més habitatge buit es troba a la zona. «Atès que en aquestes zones costaneres hi ha una demanda residencial dinàmica, revela llavors que molt d’aquest habitatge buit és descartat per la demanda a causa de la seva inadequació, per característiques o per estat no desitjats», afirmen. En aquest informe, Tinsa relata que a la costa mediterrània és «on més es van sobrevalorar» els habitatges el 2007 i on més ajustament posterior es va produir. Per això, un altre dels motius de les elevades xifres a la Costa Brava es pot explicar amb l’alta concentració de la construcció en aquestes zones durant el boom immobiliari, ja que «pot existir més concentració d’habitatges amb problemes jurídics associats que els impedeixin sortir al mercat». El 59% dels pisos buits El nombre de pisos buits a la Costa Brava suposa el gruix principal dels habitatges desocupats a les comarques gironines, en concret un 59,5% d’aquestes cases desocupades es troben a la costa gironina. Dell cens total de 507.421 habitatges existents a la província, n’hi ha 76.286 que estan buits. Aquesta xifra superaria els 140.000 si s’incorporen també les cases que són utilitzades amb més o menys assiduïtat com a segones residències. Centrant-se només en els habitatges que l’INE acredita com a desocupats, cal ressenyar que és Roses el municipi que es troba al capdavant d’aquesta estadística, amb 7.162 pisos buits. El segueixen Castelló d’Empúries, amb 5.224, i Girona, amb 4.840. Després apareixen Lloret de Mar, amb 3.966; Castell-Platja d’Aro, amb 3.159 o Torroella de Montgrí, amb 3.013.