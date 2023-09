El Congrés Girocamping PRO, especialitzat en el sector del turisme i càmping, celebrarà la seva cinquena edició el pròxim 28 de setembre, al Teatre Municipal de Lloret. El Congrés, organitzat per l’Associació de Càmping de Girona, va dirigit als professionals del càmping i del sector turístic. Es tracta d’un punt de trobada on professionals i experts del sector discuteixen les últimes tendències, innovacions i oportunitats en el món del càmping. Hi participaran una trentena d’empreses que presentaran solucions i eines innovadores per gestionar de forma més eficient els càmpings i allotjaments turístics. A més, es duran a terme activitats de networking.

Durant la jornada, s’anunciaran les línies principals d’un estudis sobre un recull històric dels 70 anys de càmping a Catalunya, a càrrec de la doctora Dolors Vidal, de la Universitat de Girona (UdG). Les primeres hores de la jornada es preveu que es faci diverses ponències sobre qüestions de gran interès per al sector turístic com són l’encaix entre l’oferta i la demanda de professionals, el talent com a valor diferencial de negoci, i l’ecocertificació en establiments turístics. També, se celebraran dues taules rodones centrades en el sector. Una de les taules rodones porta per títol «El match al sector turístic: l’encaix entre l’oferta i la demanda de professionals», comptarà amb la participació del professor de Facultat de Turisme de la UdG, el doctor José Antonio Donaire; Jaume Dulsat, Tourism & Hospitaly Leader a Eurofirms Group; Marta Prat, responsable de qualitat i recursos humans del Grup Sènia; i la doctora Maria Abellanet, presidenta del CETT_UB i del CETT Fundació. Una altra de les taules destacades de la trobada s’anomena «Parlem d’ecocertificació en establiments turístics? Del nice to have al must be», organitzada pel patrocinador oficial de l’Associació de Càmping de Girona, Llagosnet. També, hi intervindran Alessandro Gallo, coordinador de projectes a Green Key per Espanya; Noureddine Mekhfioui, adjunt a direcció al càmping Cypsela-Grup Sandaya; Dolors Gibert, expert suport a Diversey; i Laura Casademont, sales & account manager Internacional a PINCAMP d’ADAC Camping. Premi Jaume Genover i Roig El Girocamping PRO es clourà amb la Nit dels càmpings gironins, a l’hotel Santa Marta de Lloret on es farà l’entrega de la novena edició del Premi Jaume Genover i Roig que reconeix la tasca de les persones que han contribuït amb el seu esforç al posicionament del sector. També s’entregarà el segon Premi Girocamping, en especial reconeixement al suport al sector.