La Fundació per a la Creativació forma 33.000 alumnes per transformar el món

En els deu anys de vida de la Fundació per a la Creativació, 33.000 alumnes de més de 150 centres educatius d’arreu de Catalunya han participat en els projectes impulsats per l’entitat gironina.

Des d’infants de primària fins a estudiants de màsters universitaris, els assistents han pogut aprendre i posar en pràctica diferents eines per estimular la seva creativitat i capacitat d’innovació, així com també desenvolupar propostes transformadores capaces de donar resposta a reptes reals plantejats per organitzacions i empreses. Al llarg dels darrers cursos s’han dut a terme diversos projectes educatius vinculats a la sostenibilitat i a la protecció del medi ambient, com la Descoberta dels Pirineus, impulsat conjuntament amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya; o La Mar de Net, promogut amb la Federació de Confraries de Pescadors de Girona i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat per impulsar entre l’alumnat iniciatives que promoguin la reducció dels plàstics d’un sol ús i la problemàtica del seu abocament al medi marí. També s’han desenvolupat projectes com l’Animal Respect Challenge, impulsat conjuntament amb l’empresa Gosbi per fomentar el benestar animal; el TurisTIC Challenge, per cercar noves propostes per a un turisme més inclusiu i sostenible amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona; un projecte de la mà de la Fundació Josep Carreras per impulsar les donacions de medul·la òssia; amb la Fundació FC Barcelona per buscar propostes per millorar el benestar emocional d’infants hospitalitzats; o amb d’Open Arms, per impulsar iniciatives innovadores per conscienciar a la població sobre els refugiats.

Al llarg dels deu anys de la Fundació, s’han presentat més de 2.000 propostes. Entre les que s’han fet realitat, hi ha una campanya de polseres interactives del projecte BescaNo Plàstic o unes polseres per incentivar l’ús d’envasos retornables al comerç local.

El president de la Fundació per a la Creativació, Pep Garcia, va destacar ahir en roda de premsa que «la capacitat de resolució de problemes complexes, el pensament crític i la creativitat són considerades les tres habilitats clau dels professionals del futur» i va assegurar que «hem de resoldre grans reptes a nivell d’humanitat, on la creativitat i la innovació juguen un paper fonamental». Per la seva banda, el director de la Fundació, Miquel Àngel Oliva, va assenyalar que «encara ens queden molts alumnes per acompanyar en la descoberta dels talents que tenen per a fer-los aflorar».

Intel·ligència natural o artificial

L’entitat engegarà els actes de commemoració del seu 10è aniversari el proper 4 d’octubre amb un combat a Barcelona per confrontar les habilitats humanes i la intel·ligència natural amb les capacitats de les noves tecnologies i la intel·ligència artificial. L'acte anirà a càrrec del publicista Toni Segarra i un dels màxims experts en transformació digital, Genís Roca.