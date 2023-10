El convent dels Caputxins de Figueres ha acollit aquest divendres la primera jornada informativa del procés de selecció per cobrir 500 llocs de feina del centre logístic que Amazon ha obert al Logis del Far d'Empordà. La companyia està buscant personal de reforç de magatzem per a les campanyes de Black Friday i de Nadal, però la previsió és que moltes de les places s'acabin consolidant.

L'Ajuntament de Figueres col·labora en el procés amb l'objectiu de reduir "els índex d'atur" a la comarca i a la ciutat i promoure que la gent es quedi a treballar. "Hem de fer la quadratura del cercle", assegura l'alcalde, Jordi Masquef.

"He vist l'oferta per internet, no tinc feina i he decidit venir", explica en Raúl. Ell és una de la vintena de persones que han assistit aquest divendres a la primera jornada informativa per incriure's a la oferta de 500 llocs de treball que ha llançat la multinacional Amazon. També és el cas d'en Quim. Té 64 anys i fa un any que està sense feina. Diu que no és "fàcil" trobar-ne a la zona i que en aquesta ocasió no fixen cap edat.

Es tracta d'unes places de reforç de magatzem per a la campanya del Black Friday i de Nadal al centre logístic que tenen al Far d'Empordà però la previsió és que gran part d'aquests llocs de feina s'acabin estabilitzant. L'Ajuntament de Figueres participa en el procés d'inscripció i selecció amb unes sessions que es fan a l'antic convent dels Caputxins. Ho fa en coordinació amb la multinacional i el SOC. Des d'avui i fins al 20 d'octubre, les persones interessades poden acudir-hi per informar-se del procés i rebre assessorament.

Una "aposta" de la companyia pel territori

El regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Manel Rodríguez, diu que l'objectiu és que la gent trobi feina i aconseguir reduir la taxa d'atur de la comarca i a Figueres, que ronda el 10%. En aquest sentit, l'alcalde, Jordi Masquef, assegura que es tracta d'un dels centres més importants d'Amazon i d'una "gran aposta" que la companyia fa pel territori.

Això, al seu entendre, ha d'ajudar a tancar "la roda" i fer "una quadratura perfecte del cercle". "Tenir feina significa tenir un sou, poder adquisitiu i després aquestes persones seran consumidors d'oci i de restauració", afirma Masquef. "Sempre hem dit que és millor una feina que mil subsidis", afegeix l'alcalde. A més, remarca que l'objectiu final és que la gent trobi oportunitat al territori i no marxi.