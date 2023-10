L'Índex de Preus de Consum (IPC) a les comarques de Girona ha tornat a créixer i arriba al 3,3% al setembre en la comparativa anual, un punt més de la xifra que hi havia el mes anterior. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la inflació ha recuperat els nivells de l'abril, quan va pujar un 3,9% en la comparativa anual. Els preus que han crescut més són els del menjar i en l'últim mes anar al supermercat ha sortit un 10% més car del que ho era el setembre del 2022.

A Espanya, l’oli ha tornat a pujar i s’ha encarit un 10,1% respecte de l’agost, cosa que fa que els preus d’aquest aliment siguin un 67% més cars que l’any passat. Els gironins s’ha vist perjudicats per aquest increment. Els aliments són el que més s’ha encarit i anar al supermercat aquest mes de setembre els ha sortit un 10% més car del que ens costava ara fa un any. De fet, en el que portem de 2023 els preus del menjar ja han pujat un 5,7%.

Inflació generalitzada

El cistell de la compra no és l’únic que surt més car. Llogar un pis també ho és. Tal com demostren les dades de l’INE, el lloguer de pisos ha crescut un 3,7% en comparació amb el mateix mes de 2022. Per sort, les despeses vinculades a la llar han caigut. És el cas de la llum, el gas i altres combustibles, on l’índex ha minvat un 27,1% respecte al setembre de l’any passat.

Per menjar a un restaurant també cal fer més despesa. En un any, els restaurants han apujat un 6,3% els preus de les cartes. Una xifra similar a la compra de vehicles que també deixa un forat més gran a les butxaques dels gironins. En concret, comprar un vehicle nou és un 5% més car.

La inflació també ha arribat al sector turístic. En aquest àmbit, els paquets turístics han crescut de forma exponencial. Contractar-ne un surt un 21,4% més car respecte del setembre de 2022. Malgrat la inflació d’un any per l’altre, la comparativa mensual en aquest aspecte és menor, ja que el setembre posa fi a la temporada turística. Aquest mes els paquets contractats han estat un 15,3% més barats que els que van sortir a l’agost.

Encara més inflació

La situació inflacionària també ha sacsejat Catalunya que ha pujat un 0,9% en qüestió d’un mes. La inflació ha passat del 2,5% a l’agost al 3,4 al setembre. Tot i això, l’índex se situa una dècima per sota de la taxa general d’Espanya. Al país, la inflació ha escalat aquest setembre fins el 3,5% motivada per l’encariment de la llum i els carburants.

El setembre del 2022 van baixar respecte a l'agost els preus de l'electricitat (-17%) i de les gasolines (5,8%). Tot i això, aquest darrer mes ha passat el contrari: tots dos productes energètics, que tenen una gran influència sobre la cistella de la compra, s'han encarit. Els preus de l'electricitat, d’agost a setembre, s’ha encarit un 1,6% i, encara que segueix sent més barata respecte als nivells rècord de l'any passat, la retallada s’ha quedat en un 38,3% (a l'agost l'electricitat era el 49,6 % més barata que el mateix mes de l'any passat). Per la seva banda, les gasolineres han pujat aquest setembre un 2,3% respecte al mes d'agost, cosa que eleva al 15,8% la taxa anual d'inflació.

En la seva anàlisi, l’INE assenyala els grups d’habitatge i el transport com els de més influència en l’augment de la taxa d’inflació al 3,5%, mentre que el de lleure i cultura i el de vestit i calçat van tenir una influència negativa. Això va ser així perquè els preus dels paquets turístics han baixat aquest setembre (-15,3%) més del que ho van fer el mateix mes de l’any passat i perquè el vestit i el calçat ha pujat ara menys (l’1, 2%) que llavors.