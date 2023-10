En l'episodi número 19 del podcast Girona Valley, Eduard Batlle conversa amb Quim Teixidor, propietari de Tactic Sport, empresa especialitzada en fabricació de roba tècnica de ciclisme que compleix 25 anys. Girona i la demarcació són un referent mundial per als ciclistes, tant per a turistes com per a professionals, que fins i tot alguns d'ells s'hi han quedat a viure i han creat negocis. I Tactic es pot dir que va néixer en el moment oportú, el 1998, quan només pocs anys després el ciclista nord-americà Lance Armstrong es va quedar a viure a Girona i va posar la ciutat com a referent mundial.

Teixidor repassa els 25 anys d'història de Tactic i com ha evolucionat el sector i la seva empresa, que és referent a Catalunya i exporta la seva vestimenta des de Bescanó arreu del món. Va decidir començar amb el repte de Tactic el 1998 "perquè hi havia una mancança important en el que era el material esportiu, una mancança en la serietat del servei i també per potenciar el valor del qual representa el material, especialment el tècnic, que influeix bastant en el rendiment de l'esportista". Una idea inicial que va anar canviant, com passa amb la majoria d'emprenedors, per adaptar-se al canvi: "La meva iniciativa era comprar i vendre. I he acabat fabricant. Era fer futbol i bàsquet i he acabat fent ciclisme, triatló i running. I és la prova que el món canvia molt".

En el segment que s'han consolidat, valora la progressió del ciclisme, triatló i running perquè considera que el client "valora moltíssim el producte, la qualitat, els materials i cada vegada vol més tecnologia". Però recalca una idea rellevant per als esportistes d'elit perquè han de "conèixer bé quina indumentària fan servir i els materials que s'utilitzen".

I ara, amb el pas dels anys, Teixidor valora que a Tactic Sport "se'ns coneix, sobretot, per serietat, qualitat, i tracte". El sector cada vegada s'ha globalitzat més per la importància de la compra per internet i considera que Tactic té un avantatge de cara a progressar en el futur des de Bescanó: "És cert que hi ha molta informació, tothom està molt assessorat, però nosaltres tenim un valor humà molt important. Primer, fabriquem. Fabriquem on podem ensenyar a tots els clients nacionals i internacionals, què fem, qui som i de quina manera ho fem. I segon, "Girona és la meca del ciclisme i nosaltres estem ubicats a Girona com a única empresa que fa 25 anys que fabrica". I la tercera cosa és que "dins del 'know how' que hi ha Girona en el món de la bici ens ha permès conèixer gent molt interessant i que ens ha donat la possibilitat d'expandir la nostra marca a altres països".

Girona està de moda per als ciclistes i el bon clima encara ho afavoreix més. Teixidor valora l'allau de turistes que visiten Girona i en fa una lectura positiva, tot i ser conscient del debat obert que s'ha originat al Barri Vell per les queixes veïnals. "Aquesta gent ens ha ajudat a ser millors ciclistes i ens han fet veure que el ciclisme no només és sortir en bici. És una cultura, una manera de ser, un hàbit de vida i penso que han aportat molt valor no només al nostre sector sinó a la ciutat en si."

En el dilema obert del ciclisme a Girona ciutat, Teixidor fa autocrítica i admet que es va millorant encara que "potser les regles del joc no estan prou ben marcades, però aquesta gent, aquest tipus de turisme, l'hem de cuidar perquè són molt importants." I no només hi guanya el turisme a Girona sinó també el seu entorn per les estades dels ciclistes i el desig de conèixer rutes a Olot, Banyoles, Besalú, Figueres, la Costa Brava... "Tenim el millor territori del món i les millors carreteres per entrenar per als ciclistes, però també tenim una gastronomia i una cultura excepcionals".