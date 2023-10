S’apropa el mes de desembre i, amb ell, l’inici del compte enrere per Nadal. Una època que Damm ha volgut fer més especial i divertida amb el llançament de la nova edició del seu esperat Calendari d’Advent, que arriba per tercer any consecutiu amb un nou disseny i vint-i-quatre sorpreses per delitar als amants de la cervesa.

La tercera edició del Calendari d’Advent de Damm ha estat dissenyada per l’artista i il·lustradora barcelonina Maria Diamantes, que ha traslladat el seu estil minimalista i delicat a la nova reinterpretació de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. Darrere les finestres d’aquest edifici emblemàtic de la ciutat de Barcelona, on Damm hi va elaborar cervesa durant més de 85 anys, s’hi amaguen disset cerveses i set obsequis sorpresa, que es podran descobrir dia rere dia des de l’1 al 24 de desembre. El Calendari d’Advent d’enguany, a més, anirà acompanyat d’una guia de maridatges elaborada pels mestres cervesers de Damm, en la qual oferiran les seves recomanacions per acompanyar cadascuna de les cerveses del calendari –des de les més antigues de Damm fins a les més recents– amb les millors propostes gastronòmiques. Després de l'èxit de les dues edicions anteriors, l’edició limitada del Calendari d'Advent de Damm d'enguany ja es pot trobar a la botiga en línia de Damm (shop.damm.com) a un preu de 79 € per unitat, amb despeses d'enviament incloses a tot Catalunya.