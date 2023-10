Les empreses gironines Teisa (transport de viatgers) i Beulas (fabricant de carrosseries) parlicipen en un projecte per dissenyar, construir i provar el primer autocar interurbà que estigui propulsat amb hidrogen verd fabricat a Catalunya. La iniciativa s'ha batejat com Future BusH i té com a soci QEV Technologies de Montmeló (Vallès Oriental). El projecte compta amb un pressupost de 2,65 milions d'euros i compta amb el finançament de fons Next Generation, que cobreix entre un 40 i un 50% de la inversió. Per propulsar-lo, les tres empreses catalanes utilitzaran la primera estació generadora d'hidrogen verd d'ús públic de tot l'Estat, que està a la Zona Franca. L'objectiu és que el Future BusH sigui una realitat el primer semestre del 2025.

L'hidrogen verd és una de les fonts d'energia que tindrà un paper clau en el futur de la mobilitat. Actualment, ja hi ha autobusos que utilitzen l'hidrogen que estan en funcionament, però cap d'ells és interurbà. Per això hi ha tres empreses catalanes que han decidit dissenyar, fabricar i provar un autocar interurbà que estigui propulsat per aquesta energia.

Seria el primer que es fabricaria a Catalunya i el projecte Future BusH preveu que el vehicle compti amb una autonomia d'entre 500 i 700 km. Això suposaria una millora respecte als vehicles interurbans elèctrics que hi ha el dia d'avui. L'autocar tindrà entre 55 i 59 places.

De moment s'han mesurat diversos paràmetres per telemetria dels vehicles en les rutes que haurà de fer l'autocar quan estigui en fase de proves. Aquests paràmetres s'han inclòs en un model de simulació, mentre que s'han introduït dades relatives a la carrosseria (com ara el pes o l'aerodinàmica), al xassís (quina dimensió tindrà la pila de combustible d'hidrogen i les bateries) i a les condicions meteorològiques. Totes les variables s'utilitzen per definir el millor disseny.

De fet, el disseny i la construcció és obra de l'empresa especialitzada en bateries elèctriques QEV Technologies, a Montmeló, i l'empresa de carrosseries Beulas d'Arbúcies. Per la seva banda, Teisa provarà l'autocar quan estigui enllestit.

Tres escenaris de prova

S'han dissenyat tres escenaris a partir de quatre recorreguts que s'aniran combinant per comprovar l'autonomia del vehicle. El punt de partida sempre serà Olot i es preveu fer un primer servei fins a Barcelona, a l'estació generadora d'hidrogen verd que hi ha a la Zona Franca per carregar-lo. A partir d'aquí es faran recorreguts diferents en funció de l'autonomia que es vulgui comprovar.

El primer té 600 km i unirà Barcelona i Olot tres vegades passant per Banyoles en dues ocasions i el tercer viatge serà per Amer (Selva). El segon escenari serà de 530 km i també unirà Barcelona amb Olot, però en aquesta ocasió es passarà pels túnels de Bracons.

En l'últim dels casos de prova, el bus anirà d'Olot a Barcelona passant per Banyoles, carregarà d'hidrogen i la tornada serà fins a Olot. D'allà es faran dos serveis més curts per anar a Girona i tornar. En aquest cas el traçat serà de 415 km. Amb aquests diferents escenaris es vol testejar l'autonomia que tindrà el vehicle.

Una font d'energia neta

L'hidrogen verd és una font d'energia neta que només emet vapor d'aigua i no deixa residus a l'aire, a diferència del carbó i el petroli. Es genera a partir de l'electròlisi, un procés químic en què també hi intervé l'energia elèctrica. L'hidrogen verd és sostenible al 100% perquè no emet gasos contaminants ni durant la combustió ni en la producció. A més, és fàcil d'emmagatzemar i és versàtil perquè pot transformar-se en electricitat o en combustibles sintètics amb finalitats industrials o comercials. Tot i així, el repte que cal abordar és la reducció en els costos de producció, que encara són massa elevats.