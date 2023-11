La Denominació d'Origen Protegida Siurana preveu que el preu de l'oli pugui pujar encara una mica més a causa de l'escassa producció d'olives que s'espera per a aquesta campanya. La sequera fa que la collita que d'enguany sigui lleugerament més baixa que la de l'any passat, que ja va ser molt precària. El president de la DOP Siurana, Antoni Galceran, ha assegurat que els pagesos no s'estan enriquint perquè les vendes acaben sent inferiors i els costos de producció s'han incrementat. "Ens agradaria una producció més alta i uns preus més moderats", ha afirmat. Des de la DOP generaran uns tres milions de litres d'oli d'oliva, força per sota dels cinc milions de mitjana.

Les zones més afectades per la sequera són les que no disposen de regadiu i això ha fet que la collita sigui "molt irregular". "La zona del Baix Camp i l'Alt Camp, el que ha pogut regar té una bona collita", ha dit Galceran, una situació que es reprodueix a la Conca de Barberà, Priorat i part de la Ribera d'Ebre. En canvi, "el Baix Penedès està molt malament perquè tot és de secà", mentre que en zones properes al pantà de Riudecanyes no han pogut regar per la falta d'aigua a l'embassament i això ha fet que també tinguin una producció minsa. "L'olivera és resistent. No mor, però no produeix; i amb un reg de suport és molt agraïda", ha exemplificat. Malgrat això, la qualitat serà bona.

Preus a l'alça

El president de la DOP Siurana ha lamentat que amb l'increment del cost de l'energia i la baixa collita d'olives, els costos de producció han pujat. Això farà que el preu que paga el consumidor sigui una mica superior al d'enguany. "El context de preus ve molt marcat per la producció mundial, i especialment per la producció espanyola, i en concret per l'andalusa; i ells també tenen dos anys seguits de molt mala collita", ha remarcat.

En aquest sentit, ha reconegut que "la part final de la campanya" ha estat "caòtica", el que va portar al fet que alguns agents i consumidors acaparessin oli. Segons ha comentat, durant l'any el preu s'ha arribat a incrementar en quatre o cinc ocasions, un fet extraordinari que no s'hauria de repetir.

Galceran ha pronosticat que això provocarà que enguany tinguin menys vendes, perquè primer hauran de gastar el que ja tenen emmagatzemat. Amb tot, ha assegurat que "els productors, les DO i les cooperatives" no estan especulant. "Tenim uns preus moderats per la nostra gran qualitat; no estan més alts que la marca blanca dels supermercats", ha valorat. De fet, ha afegit que malgrat que els preus són elevats no els surt a compte perquè tenen poc oli per vendre. Tot plegat fa que en aquest inici de campanya una garrafa d'oli de cinc litres de la DOP Siurana estigui al voltant dels cinc euros.

Finalment, ha explicat que les dificultats per produir oli ha provocat que algunes cooperatives o entitats hagin fet acords de col·laboració o s'hagin fusionat. "Alguns no obren el molí perquè els costos són molt alts, i per optimitzar recursos van al molí del costat. Allà hi fan l'oli i el poden comercialitzar amb la seva marca", ha indicat. Aquesta particularitat, però, es dona "en collites curtes". Això ha fet que el nombre d'entitats de la DOP Siurana hagi disminuït, però per Galceran "no és una crisi" i confia que si durant el 2024 plou, la situació es normalitzi.