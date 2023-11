La navarresa Agotzaina presenta una oferta per comprar Artigas Alimentària

La companyia navarresa Agotzaina es postula com la pròxima propietària de la gironina Artigas Alimentària. La firma ha presentat una oferta per la unitat productiva de la càrnia de Cornellà de Terri. De fet, l’oferta d’Agotzaina és l’única que recull l’informe presentat al jutjat per Lluís Bielsa, administrador concursal i soci d’Ast Concursal Law.

L’oferta de l’empresa navarresa pretén donar continuïtat al negoci i mantenir només 30 dels 170 treballadors que formen la plantilla de la càrnia gironina. L’administrador concursal explica que aquesta proposta era l’única que aportava tota la informació necessària per a poder prosperar en el procés de venda. Els 30 treballadors que mantindrien el seu lloc de treball en cas d’avançar l’operació ja han estat escollits per Agotzaina, malgrat que aquesta encara no ha comunicat als interessats.

Bielsa relata que durant aquests mesos hi ha hagut altres empreses interessades, tot i que que les ofertes han estat incompletes. L’administrador concursal detalla que un dels pretendents oferia mantenir tota la plantilla, però un cop es va demanar més informació per demostrar la solvència de la proposta aquesta no va ser enviada.

L’informe final amb l’oferta va ser presentat el passat 2 d’octubre. Ara, el jutge ha de traslladar la proposta als treballadors que tenen 15 dies per notificar si estan conformes o no. Bielsa considera que la proposta de la firma navarresa avançarà. «No hi ha més ofertes», recorda. Si tot marxa segons les previsions, en aproximadament un mes serà oficial la compra d’Artigas Alimentària, amb el canvi de nom.

Gairebé 500 milions d’euros

Agotzaina està especialitzada en el mercat d’ovoproductes. La companyia navarresa va tancar l’exercici del 2022 amb una facturació de 474 milions d’euros, una xifra que l’empresa espera duplicar abans d’acabar aquesta dècada i així consolidar-se com un dels actors indiscutibles del sector agroalimentari espanyol.

En els darrers anys la firma ha crescut de manera exponencial. En sis anys, ha passat de facturar 20 milions d’euros a multiplicar per 24 aquesta xifra. L’empresa fundada el 1985 compta amb més de 30 centres de treball a tot Espanya i genera més de 1.000 llocs de treball directes. La seu central d’ Agotzaina està situada a Arbizu (Navarra), on disposa d’una de les plantes de producció d’ovoproductes.

A les comarques gironines ja hi és present. La companyia té una filial situada a Figueres que es dedica al sector porcí. Així, l’adquisició d’Artigas Alimentària suposaria la consolidació de l’empresa navarresa a la demarcació de Girona.

Des del 15 de maig

La difícil situació d’Artigas Alimentària es remunta a mesos enrere. La companyia va demanar el passat 15 de maig entrar en preconcurs de creditors. Uns dies més tard, el 28 de maig, el Jutjat Mercantil de Girona va nomenar Lluís Bielsa expert en la venda de la unitat productiva, que va estar buscant comprador fins al passat 15 de setembre. El dia 18, Bielsa va presentar un informe amb les sis ofertes per comprar la unitat productiva de la càrnia de Cornellà de Terri.

El passat 19 de setembre, un dia després que Bielsa presentés l’informe, Artigas Alimentària va sol·licitar entrar en concurs de creditors. A més, també es va demanar al Jutjat Mercantil que s’ampliés el termini per demanar a les empreses interessades en la compra de la unitat productiva que completin la informació de les seves ofertes. Ara, després d’aquest llarg procés, tot indica que el futur i present d’Artigas Alimentària passarà a les mans Agotzaina.