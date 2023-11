El primer secretari del PSC, Salvador Illa, el propietari d'X (abans Twitter), Elon Musk, el pilot Max Verstappen o la nina Barbie són algunes de les novetats de Caganer.com, que cada any elabora diferents caganers amb personatges públics i actuals.

L'empresa, amb seu a Torroella de Montgrí, ha presentat les noves figures al taller-botiga que té a la vila baix-empordanesa, i ja es poden trobar a les set botigues que té per l'estat (5 a Barcelona, una a Madrid i una altra a Platja d'Aro) i al web www.caganer.com.

Marc Alós, escultor i membre de l'empresa explica que treballen tot l'any perquè amb la implantació de les botigues la producció va de gener a desembre. Sobre la temàtica, Alòs explica que toquen tots els àmbits, per a tots els gustos, i que gràcies a això "el catàleg es manté sempre viu". Actualment, el catàleg de caganers arriba als 600 personatges i segueix creixent. A és de personatges públics, també es poden trobar caganers d'oficis i el més tradicional.

Entre la realitat i la ficció

Entre les novetats d'enguany hi trobem personatges del món de l'esport com el futbolista francès Kylian Mbappé; el tricampió del món de F1, Max Verstappen; el golfista basc Jon Rahm; Michael Jordan o l'actualització del caganer de Messi, ara amb la samarreta de l'Inter de Miami o aixecant la Copa del Món amb Argentina.

La política també té el seu lloc, amb figuretes del primer secretari del PSC, Salvador Illa, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu; o el president de Mèxim, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). També s'hi podran trobar caganers del propietari de Tesla i X, Elon Musk i personatges històrics com Abraham Lincoln, Cleòpatra i Marc Antoni.

Els amants de la música també podran trobar la seva figureta del caganer amb personatges com el productor argentí Bizarrap, Amy Winehouse, Taylor Swift i Bad Bunny (aquestes dues encara en producció). I per als més menuts i els aficionats a l'animació, hi ha caganers d'Shrek, el Monstre de les Galetes, Eric Cartman de South Park, Harry Potter o Frida Kahlo en la pel·lícula Coco.

Aquest any Caganer.com també ha seguit ampliant el catàleg d’oficis (veterinari i veterinària) i de personatges religiosos (un representant de l’església ortodoxa grega i del judaisme israelià).

Més de tres dècades creant figures i vuit botigues obertes

En la tradició dels pessebres catalans, el caganer és una figura entranyable, ineludible i respectada. Ja al segle XVIII, no hi havia pessebre sense caganer perquè es creia que posar-lo portava sort, salut i tranquil·litat, i adobava la terra del pessebre per l’any següent. L’empresa Caganer.com, de la família Alós-Pla, es manté fidel a aquesta tradició, i des de 1992 elabora artesanalment diversos caganers populars. Els germans Sergi i Marc Alós encapçalen la segona generació de l’empresa familiar que va iniciar la seva mare, Anna Maria Pla. Durant més de tres dècades, cada temporada ha creat noves figures que homenatgen personatges famosos, reals i de ficció.

Caganer.com té actualment un catàleg de més de 600 figures artesanes i totes elles compten amb el distintiu oficial de Producte Artesà de Qualitat (PAQ) que atorga el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Els productes utilitzats per a elaborar les figures són de proximitat com per exemple el fang, que prové de la Bisbal d’Empordà. Des del passat mes de juliol són vuit les botigues que té obertes, cinc d’elles a la ciutat de Barcelona, on hi va inaugurar la més recent el desembre del 2022 al davant el Palau de la Música Catalana. També disposa d’establiments a Madrid, Platja d’Aro i Torroella de Montgrí, seu del taller d’elaboració.