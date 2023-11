El grup d'alimentació Noel ha estat reconegut amb el Premi Kaizen en la categoria d'Excel·lència Operacional, atorgat per la consultora internacional Kaizen Institute. La companyia de la Garrotxa ha guanyat aquest guardó gràcies al seu projecte NOEL: "Noel Operational Excellence by Lean", que aglutina diverses iniciatives de millora en 15 de les seves plantes per optimitzar-ne l'eficiència.

Segons el director general de Kaizen Institute, Borja Iglesias el projecte de la firma garrotxina, demostra "la gran capacitat de la companyia per generar una cultura de millora continua, orientada a sistematitzar processos robustos per assegurar-ne la repetibilitat i garantir l'eficiència i eficàcia". Entre les millores que recull el projecte, segons detallen des de la companyia, hi ha progressos que han augmentat fins al 25% l'eficiència de plantes com la que Noel té a Sant Joan les Fonts, especialitzada en productes de xarcuteria llescats. "Estem fent una forta aposta en la implementació d'un model de millora contínua transversal que inclou totes les plantes i departaments de la companyia", assegura David Ruiz, director Corporatiu de Producte de Noel. El reconeixement també té en compte les diverses formacions impulsades pels equips de millora contínua i de desenvolupament, que es duen a terme a través de Noel Academy, l'acadèmia de formació interna del grup. "La nostra acadèmia interna de formació ens permet desenvolupar noves habilitats orientades a fer que tota la plantilla de Noel tingui més coneixement i autonomia en millora continua i, d'aquesta manera, poder donar un millor i major servei a tota la companyia", afirma Ruiz.