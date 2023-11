L’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha premiat tretze allotjaments turístics per la seva excel·lència durant l’acte d’entrega dels V Premis Gironins d’Apartaments i Vil·les de Vacances, celebrat a la Sala de Graus de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona (UdG).

Els guardons tenen per objectiu mostrar la diversitat, la qualitat i l’excel·lència dels apartaments i habitatges d’ús turístic de les comarques gironines i reconèixer la professionalitat de les empreses i persones que gestionen aquest tipus d’allotjament turístic. Enguany s’hi ha incorporat una nova categoria, la de Millor allotjament turístic Home Staging.

Els allotjaments turístics premiats en la cinquena edició han estat: Plaça del Vi Design Penthouse de Girona; Capvespre de Roses; Can Fort, de Sant Esteve de Guialbes; La Plana d’Oix; Passeig del Mar de l’Escala; El Jardinet de Sant Esteve d’Olot; Casa Blum de Torroella de Montgrí; Mas Garballer de Vilanova de la Muga; Can Molinas de Monells; Estudi Empordà Golf de Torroella de Montgrí; Casa de Vacances «Donut» de Roses; i Can Pirrac de Cabanelles. A més, hi ha hagut un accèssit dins la categoria de millor allotjament turístic Home Staging per reforma integral per a Can Nano de Santa Cristina d’Aro.

Un jurat d’experts format per representants de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona ha seleccionat, mitjançant votacions, els guanyadors d’aquests guardons d’entre el total de 152 vil·les i apartaments turístics de les comarques gironines.