La UGT, com a sindicat majoritari, i la patronal han arribat a un acord per signar el nou conveni dels treballadors del metall a les comarques gironines. Un acord que contempla l'increment del 9% dels salaris en els propers dos anys. En concret, la primera pujada serà d'un 4% aquest 2023, sense que les empreses puguin compensar o absorbir els complaments que cobren els treballadors. Fonts del sindicat destaquen que aquest era un dels punts importants, per tal que la pujada de sou fos "efectiva". A més, l'increment d'aquest any es farà amb efectes retroactius a 1 de gener. La segona pujada de sou serà d'un 2,5% també sense compensació ni absorció, en aquest cas per a salaris iguals o inferiors a 28.000 euros.

L'últim augment serà el 2025 i també d'un 2,5%. A banda, està prevista una revisió tècnica d'un màxim de l'1,5% dels sous, en cas que la inflació superés el 9% durant la vigència del conveni que acaba el desembre del 2025. D'altra banda, cal tenir en compte que el nou conveni contempla, més enllà de la pujada de sou, avenços en altres àmbits com el dret a la desconnexió digital, en relació a casos d'assetjament sexual o en la contractació de persones amb discapacitat, entre d'altres. La signatura del nou conveni es farà el proper dilluns 20 de novembre i estarà vigent fins a 31 de desembre de 2025 i es prorrogarà automàticament, en cas que cap de les parts ho denunciï expressament.