Quan volem contactar amb el SEPE per informar-nos sobre prestacions o tràmits, ho podem fer via web, presencialment o per telèfon, trucant al 060. Aquesta tercera opció és la via més ràpida i adient en el cas que no sapiguem com funciona la seu electrònica del SEPE, no tinguem cita a la nostra població o proximitats i hàgim de consultar o fer un tràmit. En aquest article us expliquem tots els avantatges del telèfon 060 i les seves novetats.

El telèfon 060 es va posar en marxa el desembre de 2022 per atendre els ciutadans que necessitessin rebre informació o fer gestions en el "Servicio Público de Empleo Estatal". Abans del desembre de 2022 hi havia un altre número de telèfon, però el van fer desaparèixer, igual que les numeracions geogràfiques de RATEL. El propòsit del Govern envers aquests canvis va ser unificar diversos números d'atenció telefònica en un de sol, per tal de facilitar les gestions i tràmits als ciutadans. El SEPE manté aquest número Tot i el 060, el SEPE va decidir deixar el 919 26 79 70 per tal que els usuaris puguin sol·licitar cita. El SEPE té aquesta ajuda de gairebé 500 euros i no ho sabies Què ofereix el telèfon del SEPE: 060 Des d'aquest número et pots informar sobre prestacions, ajudes econòmiques, subvencions, ocupació pública i beques. A més, pots fer tràmits com la sol·licitud d'un certificat de prestacions. I des del mateix 060, et poden derivar directament amb el Ministeri de l'Interior, la Direcció General de Tràfic (DGT) i "el Ministerio de Empleo y Seguridad Social". Actualment, el telèfon del SEPE té integrades 230 línies de diversos òrgans administratius i ofereix més de 25 serveis d'atenció al ciutadà. Com funciona el 060 Quan truquem, ens atendrà un sistema automatitzat que ens derivarà a la línia corresponent, segons la nostra demanda. Aquesta plataforma de xarxa intel·ligent ens farà la derivació a operadors reals i especialitzats, en el cas que ho necessitem. L'atenció automatitzada està disponible tots els dies de l'any, però l'atenció amb operadors reals té el següent horari: de dilluns a divendres de 9 a 19 hores i els dissabtes de 9 a 14 hores. Tot i que, hi ha dies de l'any o períodes en què l'horari d'atenció personalitzada amb operadors reals canvia: El mes d'agost, el dia de Nadal i el dia de Cap d'Any l'horari és de 9 a 14 hores. El 060 té novetats El 8 de novembre de 2023 el telèfon d'atenció al ciutadà del SEPE, 060, va passar a tenir un cost a preu fix d'una trucada d'un minut, independentment de la seva duració. El preu de la trucada tindrà un cost de trucada nacional si es fa des del telèfon fix i, en cas de trucar des del mòbil, el cost de la trucada serà la mateixa que trucar a un fix nacional. Però compte perquè podem rebre un cost addicional a la trucada segons l'operador telefònic que tinguem. Tot i això, aquest cost addicional no pot superar el cost d'una trucada d'un minut. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona