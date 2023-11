El Ministeri de Transports els sindicats han arribat a un acord aquest dijous a la tarda per desconvocar la vaga que havia de començar aquest divendres contra el traspàs de Rodalies a la Generalitat. Segons han confirmat fonts sindicals, la desconvocatòria s'estén a tots els dies, és a dir, aquest divendres, el 30 de novembre i 1, 4 i 5 de desembre. A Catalunya, fins a 4.000 treballadors estaven cridats a la protesta. La Generalitat havia establert uns serveis mínims del 66% en hores punta a Rodalies i un 33% durant la resta dels serveis i Renfe havia previst la supressió de fins a 400 trens. Aquest dijous els usuaris han denunciat que els treballadors ja estaven duent a terme una "vaga encoberta" ja que s'han registrat nombrosos retards.

El Ministeri de Transports ha difós una nota posteriorment en què explica que s'ha arribat a un acord amb els sindicats per "treballar de la mà en el procés de transferència de la gestió de Rodalies de Catalunya i en el futur de Renfe Mercaderies".

El nou ministre de Transports, Óscar Puente, s'ha compromès, en aquest sentit, a "respectar i salvaguardar en tot moment" els drets sociolaborals "i de permeabilitat" de tots els treballadors de Renfe i Adif, segons recull la mateixa nota.

Així, el Ministeri subratlla que les meses de negociació per a la transferència i per a la identificació d'un soci per a Renfe Mercaderies "es duran a terme amb la participació de la representació legal dels treballadors".

També es promet una "mesa de diàleg permanent" entre les parts per "transmetre la visió i el model ferroviari pel qual advoquen els treballadors de Renfe i Adif".

En aquest sentit, el Ministeri ha anunciat una primera reunió per al 15 de desembre per fer seguiment de l'acord i tractar els punts que s'hi han recollit.

Reivindicacions escoltades

De la seva banda, els comitès generals d'empresa de Renfe i Adif han indicat en un comunicat conjunt que en els contactes que en el dia d'avui hi ha hagut amb el Ministeri de Transports s'ha posat de manifest les preocupacions dels treballadors per la transferència, que es tradueixen en la segregació de Renfe i Adif, en la voluntat de mantenir la integritat d'ambdues empreses i en les càrregues de treball que cadascuna assumeix, amb la consegüent garantia en el manteniment dels drets de la plantilla.

El mateix text afirma que les negociacions "han arribat a bon port" perquè el Ministeri ha "atès les reivindicacions dels comitès", fet que ha facilitat la desconvocatòria de la vaga. La resposta a les demandes que han motivat el conflicte s'han recollit en un acord signat entre totes les parts, "garantint la integritat del Grup Renfe i d'Adif, mantenint les plantilles i l'operativa, tant per al procés de Rodalies de Catalunya com de Renfe Mercaderies".