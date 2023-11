Els hotels gironins van tancar l'octubre amb 386.226 turistes, segons les dades de Conjuntura Turística Hotelera publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La xifra suposa un 10% més que fa un any, quan als hotels de la demarcació es van allotjar 351.089 visitants. Si ho comparem amb el mateix mes del 2019 l'increment és encara major, d'un 13,1%.

En total, durant el desè mes de l'any es van registrar 1.077.358 pernoctacions, un 23,2% més que l'octubre del 2022 (874.310) i un 9,7% més que al mateix mes del 2019 (981.407).

A Catalunya, els hotels van tancar el desè mes de l'any amb 1.947.669 milions de turistes. La xifra suposa un 7,03% més que fa un any (1.819.727) i un 6,7% més respecte al 2019 (1.824.566). Durant l'octubre la taxa anual de l'Índex de Preus Hotelers es va enfilar fins als 134,78 euros, un 12,03% més que el 2022. Catalunya va assolir 5,2 milions de pernoctacions, un 11,75% més que el mateix mes de l'any passat (4.661.134) i un 7,9% més que les del 2019 (4.827.211).

Per demarcacions, a Girona només la supera Barcelona, que va atraure més del 60% dels turistes, amb 1.222.878. Per darrere de les comarques gironines es troben Tarragona 273.973 i Lleida 64.592.

Catalunya va ser el segon destí preferit per als viatgers de l'Estat, amb un 12,9% del total de pernoctacions. Mentre que per als estrangers va suposar el tercer, per darrere de les illes Balears i Canàries, amb un 17,4% del total de pernoctacions.

El grau de l'ocupació de les places hoteleres a l'octubre va ser del 61%, lleument per sobre de la mitjana de l'estat espanyol, que es va situar en el 60,7%. L'estada dels clients va ser de 2,67 dies, quan en el mateix mes de 2022 va ser de 2,56.

Al conjunt de l'Estat, les pernoctacions als hotels van assolir els 32,4 milions a l'octubre, un 8,7% més que el 2022. L'INE destaca que en l'acumulat d'aquests deu mesos de l'any se superen els registres del mateix període d'abans de la pandèmia.