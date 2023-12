Un jutge exonera un deute de més de 100.000 euros d’un exempresari de Salt

El Jutjat Mercantil 2 de Girona ha exonerat un deute de més de 100.000 euros d’un exempresari que tenia diversos negocis de restauració a Girona.

Per tal d’emprendre els seus negocis va contractar diverses pòlisses de crèdit a títol personal, i va acabar acumulant múltiples deutes amb entitats financeres, però també amb Hisenda i la Seguretat Social. Els negocis no van rutllar, però tot i haver abaixat la persiana i haver-se quedat sense ingressos, el deute seguia allí.

Com en tants altres casos, l’afectat, veí de Salt, va tocar la porta d’un despatx d’advocats per veure si podia refinançar el deute. «Vaig estudiar el seu cas i vaig veure que era viable iniciar un procés de segona oportunitat», explica Alejandro Sánchez, l’advocat que ha portat el cas. «Moltes vegades la gent no sap que existeix aquest procediment, i et miren amb escepticisme quan els dius que poden quedar amb zero deutes», subratlla.

El procés ha estat ràpid: va interposar la demanda al jutjat el juliol, i tot just fa uns dies que el jutge ha atorgat l’exoneració del passiu insatisfet d’una part important del deute: 104.113,55 euros. L’afectat no tenia propietats ni cap actiu que es pugui liquidar o subhastar, fet que ha agilitzat el procediment.

Hi ha una part petita que el jutge no ha condonat en el concurs, perquè es tracta d’impagaments d’entitats públiques com ara d’un Ajuntament o de la Diputació. Val a dir que la llei permet condonar deute públic si es compleixen diversos requisits, entre els quals que no sigui superior a 10.000 euros. Tampoc es poden cancel·lar deutes públics sorgits d’infraccions administratives qualificades com a greus.

Originàriament, no es contemplava la cancel·lació d’un impagament contret amb una entitat pública, però la situació va canviar gràcies a una directiva de la Unió Europea, que instava a adequar la llei per encabir-hi tots els deutes. Actualment, la Llei Concursal admet aquestes condonacions en determinats casos.

Perfil canviant

Sánchez explica que el perfil de deutor particular ha canviat durant els últims anys per la inflació i l’augment del cost de vida, que no ha suposat una pujada proporcional dels salaris. «Potser un temps enrere podien anar trampejant i pagar un crèdit però ara necessiten aquests diners per fer front a les seves necessitats bàsiques», manifesta el lletrat.

Fins ara, ha aconseguit la cancel·lació de tots els casos de segona oportunitat que ha portat. Segons Sánchez, la clau és preparar-se bé el cas i fer un bon estudi per determinar si es compleixen les condicions necessàries. Principalment, cal demostrar que s’ha actuat de bona fe. Hi poden optar deutors tan físics com empresaris, i es tenen en compte els antecedents penals dels últims 10 anys, ja que no poden haver estat condemnats per delictes socioeconòmics. A més, com a màxim el deutor pot tenir un deute de 5 milions d’euros.

La denegació d’una cancel·lació implica no poder optar a un nou procés fins al cap d’uns anys.

El nombre de gironins insolvents que han emprès un concurs de creditors s’ha doblat en un any, coincidint amb l’entrada en vigor de la nova Llei Concursal. En l’acumulat de l’any s’han presentat 592 concursos, dels quals 556 són de persones naturals.