El director de la companyia de transport de passatgers Teisa, Àlex Gilabert, denuncia un problema de falta de conductors, cosa que el porta a afirmar que "el sector està morint d'èxit, encara que es treballa per solucionar-ho".

Una de les claus sobre aquest últim inconvenient la circumscriu parcialment que els xòfers preferien abans l'autobús al camió, però les mercaderies són ara feines de dilluns a divendres "per les restriccions", cosa que no passa en el transport de passatgers "i costa que la gent treballi en cap de setmana”.

La demanda de conductors la situa aproximadament en un miler a Catalunya si se sumen els d'autobús i els de camió, "perquè tampoc no es pot contractar en origen: l'administració ho nega davant la borsa de candidats entre els inscrits al servei d'ocupació, però aquests professionals no volen venir a aquest sector”.

També destaca els èxits de la campanya de descomptes en aquest àmbit duta a terme pel govern d'Espanya i la Generalitat durant tot el 2023 en espera de conèixer els detalls del 2024.

Gilabert ha explicat en una entrevista amb EFE que aquesta política per incentivar el transport públic ha redundat que el ciutadà aposti per ell, en lloc de pel vehicle privat, fins al punt que l'augment de demanda ha portat a problemes de capacitat en línies.

A Catalunya, posa l'accent especialment en l'especialitat de la seva companyia, el transport amb autocar, que ha experimentat increments de demanda d'entre un 10 i un 20 % respecte al millor any registrat, 2019, amb descomptes del 50 %, davant dels del 100 % del ferrocarril.

Reconeix a més que les previsions que estudiaven no eren de recuperar les xifres prèvies a la pandèmia pels "efectes del teletreball" i que s'apuntava a estar "entre un -10 i un -15 %".

"L'increment entre el que es pensava i el que ha pujat és d'un 30 % de mitjana, que arriba al 50 % en alguns serveis", afegeix Àlex Gilabert.

Els problemes han vingut per saturació de la capacitat dels vehicles i perquè "no es pot inventar un autobús d'un dia per l'altre, es triga entre any i any i mig".

De nou en el camp dels descomptes, detalla que el govern d'Espanya aplicava un 30 % i que les comunitats autònomes sumaven el que decidissin, el 20 % en el cas de Catalunya.

D'aquests diners, segons el director de Teisa, l'Estat ja n'ha transferit la meitat a la Generalitat, que és qui executa el pagament als operadors, i abonarà la resta abans que s'acabi l'any.

Pel que fa a la seva part, el govern català tramita aquest 20 % compromès, de manera que tot el 2023 està pendent de passar informes d'intervenció, encara que s'han abonat al dia d'altres partides.

La tendència en tot cas es mantindrà a l'alça el 2024 segons les previsions que apunta Teisa, el director de la qual està pendent de veure "com es dota el sistema de més recursos" per solucionar els problemes de capacitat i com es concreten els nous descomptes en assumptes com les franges concretes per als grups beneficiats.