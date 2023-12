La IV Edició dels European Technology Awards van reconèixer el passat 1 de desembre, a l’Hotel Ritz Paris, la gironina DCU Tecnologic amb el premi «Desenvolupament de Producte». La companyia de producció i distribució de productes tecnològics va ser guardonada per la seva innovació tecnològica de qualitat amb compromís mediambiental per a un futur sostenible, segons detallen des de l’organització.

Els guardons asseguren que la firma gironina «s’esforça per demostrar que fins i tot els accessoris tecnològics poden fusionar funcionalitat i estil». «Amb més de 25 persones dedicades al seu servei i unes noves instal·lacions que estrenaran el 2024 on inclouran magatzems, oficines i espais de recerca i desenvolupament, l’empresa ha construït una base sòlida per al creixement continu», afirmen.

Tanmateix, asseguren que allò que realment distingeix DCU Tecnologic és el seu enfocament en la sostenibilitat i la responsabilitat mediambiental. L’empresa s’ha sumat a la lluita contra el consum de plàstic d’un sol ús i promou activament el reciclatge i el consum responsable, rebutjant la mentalitat d’usar i llençar, detallen. «Entenem fer servir i tirar com un enemic per al nostre planeta. Comprar molt barat moltes vegades ja surt el doble de car», relaten des de l’empresa.

A més, des de la companyia gironina assenyalen que «la nostra ambició és proveir amb la millor relació qualitat-preu milers de professionals del sector electrònic, àudio i vídeo i potenciar l’estil de vida modern que s’ha convertit en tecnologia, on el moviment constant i la flexibilitat en temps i pensament és el més important i per a nosaltres una prioritat».